Bouchardová podruhé uzemnila svůj bývalý vzor. Odpor k Šarapovové jí dal extra motivaci

před 29 minutami

Maria Šarapovová na svém druhém turnaji po návratu vypadla už ve druhém kole. Stopku Rusce vystavila Eugenie Bouchardová, Kanaďanka, která ji před několika dny tvrdě kritizovala.

Praha/Madrid - Dva tvrdé direkty během dvou týdnů uštědřila na kurty se navrátivší Marii Šarapovové její někdejší obdivovatelka, kanadská tenistka Eugenie Bouchardová.

Třiadvacetiletá hráčka a bývalá členka elitní desítky v posledních dvou letech neustále klesající světovým žebříčkem nejprve ruskou superstar tvrdě zkritizovala, aby jen o několik dní později svá nezvykle ostrá slova podpořila na kurtu svým nejlepším výkonem za poslední roky.

Bouchardová se v boji tváří v tvář Šarapovové na antuce v Madridu konečně přinutila k top výkonu a Rusku překvapivě vyřadila po setech 7:5, 2:6, 6:4 po bezmála třech hodinách tvrdé dřiny.

Momentálně šedesátá hráčka rankingu WTA po utkání neskrývala obrovskou euforii, závěrečné podání rukou u sítě proběhlo ze strany obou sokyň zcela pochopitelně velice chladně.

"Je jasné, že jsem dnes měla extra motivaci," přiznala po utkání Kanaďanka. Šarapovovou dokázala porazit vůbec poprvé v kariéře, v pátém vzájemném utkání. Bouchardová také prozradila, že jí potřebnou energii navíc dodala podpora od ostatních hráček.

"Inspirovalo mě to, protože za mnou před zápasem přišlo hodně hráček a soukromě mi přály hodně štěstí. Byly to hráčky, s nimiž normálně nemluvím. Dostala jsem i spoustu zpráv od lidí ze světa tenisu. Cítila jsem nezvyklou podporu, takže jsem chtěla vyhrát nejen kvůli sobě, ale i kvůli nim," vyprávěla nadšená vítězka po postupu do osmifinále.

"Ukázalo mi to, že většina lidí souhlasí s mým názorem a že možná mají jen strach o tom promluvit," dodala Bouchardová.

Její nedávná kritika Šarapovové, vracející se k tenisu po patnáctiměsíčním trestu za užití nedovoleného meldonia, byla zdrcující. Vědělo se o tom, že je pětinásobná grandslamová šampionka dětským vzorem kanadské hráčky, o to víc její ostrá slova rezonovala.

Rusku nazvala podvodnicí. Kdyby prý bylo po jejím, už by po dopingové kauze nikdy nesměla hrát tenis. Šarapovová na věty vyřčené ústy Bouchardové odmítla konkrétně reagovat. "Tyhle řeči, to je to poslední, o co se zajímám," odpověděla klidně.

Právě kvůli tomuto rozbroji předcházela pondělnímu duelu velká očekávání. A tenisoví fanoušci rozhodně nebyli zklamání. Viděli velké drama a více než slušnou kvalitu tenisu. Žádné animozity se nekonaly, obě tenistky se soustředily na sebe a jedna na druhou v podstatě nereagovaly.

"Před zápasem se stalo hodně toho, co se tak úplně netýkalo tenisu. Ale jakmile jsem vstoupila na kurt, skutečně jsem chtěla, aby to bylo jen o sportu. Obě jsme k tomu takhle přistoupily. Chtěly jsme jen bojovat jako o život," prohlásila Bouchardová.

Ani Šarapovová dle svých slov neměla během utkání žádné jiné myšlenky než ty čistě tenisové. Ruska uvedla, že extra motivaci nepotřebuje proti žádné soupeřce. "Jsem jen jedna ze dvou hráček na kurtu, tak to je. Všechno, co mě teď obklopuje, tomu nevěnuji pozornost. Jsem součástí této hry tolik let… Vím, co je dřina," dodala Šarapovová mnohoznačně.

Po semifinálové účasti na svém prvním turnaji po návratu nyní skončila před branami nejlepších šestnácti. Trénovat je jedna věc, herní praxe ale Rusce chybí, což je vidět zejména v rozhodujících momentech utkání. Šarapovová tuší, že poztrácené zápasové sebevědomí musí nabírat postupně.

"Není to o tréninku, ale přesně o takových těžkých zápasech. Musím najít sama sebe v těchto situacích," konstatovala s tím, že spokojená nebude po žádné porážce, ať už ji utrpí ve druhém kole nebo ve finále. "Kdybych byla po jakékoli porážce sama se sebou spokojená, začala bych se o sebe bát. Vy víte, že jsem hodně soutěživá," řekla novinářům.

Šarapovová potvrdila, že má po návratu ty nejvyšší cíle. "Když pracujete každý den tolik hodin, vaším cílem musí být vyhrávat zápasy. Dnes se to nestalo a samozřejmě jsem zklamaná. To ze mě udělá lepší hráčku. To mi umožní vyhrávat další turnaje a další grandslamy," vyhlásila třicetiletá Ruska.