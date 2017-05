Plíšková hledá na antuce formu i sebevědomí. Pořád věřím, že mám šanci, říká

před 48 minutami

Karolína Plíšková se na antuce trápí. Česká tenisová jednička vyhrála na oranžové drti zatím jen dva zápasy a před blížícím se French Open postrádá patřičnou formu i sebevědomí.

Madrid - Antuku prostě nemá ráda. Jakmile se v sezoně přetočí kalendář na duben a květen, mění se pro Karolínu Plíškovou tenis v tuhý boj, z kterého bohužel zatím neumí vyjít jako vítězka.

Tři turnaje, tři porážky a jen dvě výhry. Takovou bilanci má letos na cihlové drti aktuálně nejlepší česká hráčka. Loni to bylo obdobné, sice si zahrála semifinále domácího turnaje na pražské Spartě, ale pak se třikrát poroučela hned v úvodních kolech. A to včetně French Open.

To by tentokrát rodačka z Loun nerada opakovala. Zatím to ovšem na větší progres ve hře na antuce nevypadá. V Madridu v pondělí prohrála dvakrát 3:6 s Lotyškou Sevastovovou.

"Je to frustrující jako každá porážka. Skóre zase není tak špatné, jeden brejk v každém setu, já měla šest brejkbolů a nevyužila žádný, ona dva proměnila," hodnotila zápas Plíšková.

Už po vyřazení v prvním kole pražského turnaje říkala novinářům, že toho od sebe na antuce moc neočekává, cítí se na ní špatně, není si jistá v pohybu ani v úderech.

S takovou myšlenkou v hlavě chodí i do zápasů a přichází o zbraně, které ji obvykle zdobí. Tedy servis a agresivita. V prvním setu proti Lotyšce měla Češka jen čtyřicetiprocentní úspěšnost prvního podání. Snadno se pak ve výměnách nechala zatlačit.

"Když to máš na forhendu, tak do toho flákni, jinak se budeš jen bránit," radil během zápasu David Kotyza své svěřenkyni, aby se zbavila zbytečné bázlivosti.

Světová jednička jí uniká

Přitom jestli je někde opravdu rychlá antuka, která by ranařkám typu Plíškové mohla vyhovovat, tak právě v Madridu. "Je to rychlé, ale pořád ne tak rychlé jako tvrdý povrch. Míč se nesklouzne, ani když mu dám ránu, naopak vyskočí a soupeřka má šanci se k němu dostat," vysvětluje světová trojka, proč jí povrch nesedí.

Navzdory brzkému vyřazení z turnaje se jí už na sto bodů přiblížil post světové dvojky, titul absolutní tenisové královny jí však uniká, protože Němce Kerberové se na antuce daří momentálně o něco lépe než české šampionce. Ta se ale žebříčkem moc nezaobírá.

"Mám před sebou dva turnaje, uvidíme, jak to bude vypadat v Římě, pokusím se především dobře připravit na Paříž, musím nějak najít formu, pořád věřím, že mám šanci," uvedla.

Věří, že by jí mohla pomoct příprava v domácím prostředí. "Z Madridu jedu domů, přeci jen jsou tady jiné podmínky než na antuce v Římě, takže raději se přesunu do Prahy, kde, doufám, strávím několik dnů podařených tréninků," dodala.