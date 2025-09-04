Léta spolu nemluvily, teď parťačka kupuje Siniakové náušnice. Nespi, driluje ji Češka

Tenis

Tenistku Kateřinu Siniakovou těšilo, že si po třech letech opět zahraje o titul ve čtyřhře na US Open, uspět chce i pro svou americkou parťačku Taylor Townsendovou. Vzájemnou spolupráci si pochvaluje, od Townsendové dostala nedávno náušnice.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025 | Foto: Reuters

Siniaková popsala i to, že si v New Yorku užívá podporu amerického publika a věří, že jí poženou i v pátečním finále proti Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové.

"Mám obrovskou radost, že si tady v New Yorku zase zahraju finále," řekla Siniaková. "Neřekla bych, že mi to tady sedí. Ty poslední zápasy se tu sice cítím lépe, ale nechtěla bych to zakřiknout. Konečně mám pocit, že jsem to trochu víc já. Doufám, že si to do finále podržím," podotkla.

Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové usiluje o 11. grandslamový titul z ženské čtyřhry a druhý na US Open. Spolu s Townsendovou mohou triumfovat na turnajích "velké čtyřky" potřetí. Uspěly také letos na Australian Open a vloni ve Wimbledonu.

Siniaková vnímá, že právě US Open má pro její spoluhráčku zvláštní kouzlo. "Zvítězit doma by pro ni znamenalo hrozně moc. Naším cílem je si to užít, hrát pro sebe a mít tam tu zábavu. Když si to užíváme, hrajeme ten nejlepší tenis," řekla současná druhá deblistka světa.

S Townsendovou, která ji v čele světového žebříčku vystřídala, má dobré vztahy. Hrají spolu více než rok. "Naše spolupráce není jen tenisová. Jsem ráda, že jsme se staly kamarádkami a hodně se sblížily. Známe se od dvanácti nebo třinácti let, ale do loňska jsme spolu skoro nepromluvily. Jsem moc ráda, jak se spolupráce vyvíjí. A jsem moc ráda, že jsem jí dopřála, aby se zvedla. Taylor hraje skvělý tenis, zaslouží si být první na světě," podotkla Siniaková.

Česká hráčka také obdržela nedávno od Townsendové dárek. "Dostala jsem náušnice. Bylo to opravdu příjemné překvapení. Jsem za to moc ráda," řekla s úsměvem Siniaková, která pro změnu učí Američanku některá česká slovíčka.

Townsendová se s nimi také chtěla pochlubit. "Jedem, pojď, nespi, tyrkysová," řekla česky před novináři. "To ´nespi´ znamená, aby nespala na síti a byla připravená," vysvětlila poté s úsměvem Siniaková.

V New Yorku se turnajové jedničky těší i podpoře místních fanoušků. Pomohla jim i v semifinále proti rusko-belgickému páru Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová, které porazily 6:3, 7:6. "Ta podpora byla znát. Je to výpomoc, že mám Američanku na své straně." uvedla Siniaková.

Ve finále US Open je Siniaková potřetí. Vedle triumfu v roce 2022 po boku Barbory Krejčíkové zde hrála rozhodující utkání o titul před osmi lety s Lucií Hradeckou. "Od té doby se toho hodně stalo a hodně se toho posunulo. Přibyly trofeje a samozřejmě je i jiné, jak se cítím na kurtu. Tehdy to bylo mě první velké grandslamové finále. Byla jsem hodně nervózní a dost to ovlivnilo můj výkon. Lucka mě tehdy držela. Teď se to už ale otočilo. Vím, co mám čekat a myslím, že jsem se i herně zlepšila," podotkla Siniaková.

V pátečním finále je čekají nasazené dvojky Dabrowská a Routliffeová. S nimi se Siniaková s Townsendovou utkaly vloni ve finále Turnaje mistryň, kde prohrály 5:7, 3:6. "Známe je a víme, do čeho jdeme. Bude to těžký zápas. Bude se toho hodně dít. Holky nechtějí hrát skoro odzadu, takže mají hodně náběhů na síť. Budeme se soustředit na sebe a snažit se být ty agresivnější. Těším se na to. Myslím, že to bude skvělý zápas," doplnila Siniaková.

 
