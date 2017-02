Je divné, vidět se tak dole, uznává Berdych. Ale takhle prostě systém funguje

před 53 minutami

Tomáš Berdych je na žebříčku čtrnáctý a na takové umístění si nechce zvykat. Co předvede nejlepší český tenista v Dubaji?

Dubaj - Tomáš Berdych se po třicítce musí ve své tenisové kariéře vyrovnávat s výraznou změnou. Léta byl nejlepší český tenista zvyklý být na nejprestižnějších turnajích nasazený jako číslo čtyři, pět, šest, sedm nebo osm.

Na podzim ale vypadl po šesti letech z elitní desítky světového žebříčku a v novém roce dosud svůj propad nezastavil. Naopak.

Berdychovi patří v rankingu čtrnácté místo a jak se český hráč nechal slyšet, na tuhle číslici u svého jména si zatím rozhodně nezvykl. A ani nechce.

"Ano, je to absolutně divné. Ale takhle prostě systém žebříčku funguje," nechal se Berdych slyšet v rozhovoru pro server sport360.com. "Zmeškal jsem US Open a potom jsem prostě nehrál na úrovni, na jaké bych chtěl," vysvětlil.

Jednatřicetiletý tenista původem z Valašského Meziříčí a trvalým bydlištěm v Monaku doufá, že ještě bude schopen vrátit se na dřívější úroveň.

"Teď je to tak, jak to je. Ale pojďme to spočítat na konci roku a uvidíme, jak na tom budu. Jisté je, že soupeři hrají opravdu hodně dobře. Ano, je to pro mě neobvyklé, ale potřebuju dál tvrdě pracovat," potvrdil Čech, že se ve stále tvrdší konkurenci rozhodně předem vzdávat nebude.

V úterý Berdych vstoupí prvním zápasem do svého letošního čtvrtého turnaje, oblíbeného podniku v Dubaji. Při neúčasti některých velkých hvězd je český hráč nasazenou pětkou za Andy Murrayem, Stanem Wawrinkou, Rogerem Federerem a Gaëlem Monfilsem.

V prvním kole ho čeká krajan Lukáš Rosol, ve druhém Robin Haase nebo Denis Istomin. Ve čtvrtfinále měl podle papírových předpokladů narazit na Stana Wawrinku, ale toho v úterý vyřadil Damir Džumhur.

I přes nedávné nedobré výsledky si ale Berdych drží zdravé sebevědomí. V Dubaji, kde v minulosti dvakrát padl až v boji o titul, touží dobýt semifinálovou účast.

"Je to jeden z těch turnajů, kde mi podmínky naprosto vyhovují. Rychlé kurty, slunečno a jasno, takže míče létají rychle. Doufám, že počasí vyjde, teď tu bylo pár netypických deštivých dnů, ale snad to bude dobré," zadoufal Berdych.

Letos svůj úkol nesplnil prakticky jen na Australian Open, kde skončil už ve třetím kole na raketě pozdějšího vítěze Rogera Federera. V Dauhá i Rotterdamu na semifinále dosáhl. Na prvním podniku mu stopku vystavil Murray, na tom druhém předminulý týden Jo-Wilfried Tsonga.

"V Melbourne to byla promarněná šance, mohl jsem tam získat slušné body. Ale bohužel jsem narazil na Rogera. Nedá se nic dělat. Sezona je dlouhá, jen potřebuji dál pracovat na své hře a všechno bude fajn," podotkl Berdych.

Jak už bylo řečeno, začne proti Rosolovi, který se v Dubaji úspěšně probil kvalifikací. Berdych bude jednoznačným favoritem. Nejen kvůli žebříčkovému postavení svého soupeře, jemuž momentálně patří až 161. místo na žebříčku.

Rovněž s přihlédnutím ke vzájemné bilanci. Rosol totiž na Berdycha neumí. Slavnější z Čechů zvítězil ve všech třech dosavadních duelech, v roce 2008 v rámci extraligového klání, v roce 2012 v Rotterdamu a předloni v Indian Wells. Jak dopadne čtvrtý zápas Berdych vs. Rosol uvidíme v úterý v podvečer. Sledovat jeho vývoj můžete v naší online reportáži.

