Los svedl v prvním na kole na turnaji v Dubaji dva české tenistky, kteří neprožívají dobrý vstup do sezony. Tomáš Berdych opustil elitní desítku, přestože na turnajích v Dauhá a Rotterdamu došel do semifinále. Na Australian Open skončil už ve třetím kole na raketě pozdějšího vítěze Federera. Lukáš Rosol melbournský grandslam vynechal, ale challengery v Koblenzu a Rennes se mu příliš nezdařily a v Marseille se neprobojoval z kvalifikace. V Dubaji už člen sedmnácté desítky světového žebříčku kvalifikaci zvládl, a to po výhrách nad Chorvatem Dodigem (2:1) a Francouzem Millotem (2:0). Do prvního kola ovšem vyfasoval českou jedničku a nasazenou pětku na turnaji.