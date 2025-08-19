Jak to bude se Siniakovou? Sinner Češku vůbec nezmínil, hrát přitom mají už dnes

Uvedl to v prohlášení pro média po nedokončeném duelu se Španělem Carlosem Alcarazem.
O tom, zda dnes po boku české hvězdy Kateřiny Siniakové nastoupí na US Open do smíšené čtyřhry, se nezmínil.
Sinner byl od začátku finále v Cincinnati s Alcarazem zdravotně indisponovaný a zvládl odehrát nakonec jen 23 minut, než své snažení za stavu 0:5 vzdal.
Skrečí skončila jeho série 26 vítězných zápasů na tvrdém povrchu. Po zápase se omlouval, že se cítí hrozně, nemůže se hýbat a má pocit, že se zhroutí.
Newyorský grandslam, který začne v neděli, i po nešťastném finále označil za hlavní cíl amerického turné.
"Teď je nejdůležitější se zotavit. Budu připraven odevzdat všechno. Pár dní odpočinku, pak zpátky do práce a snad budu připraven," uvedl čtyřnásobný grandslamový šampion.
Slova o pár dnech odpočinku zpochybňují jeho účast ve smíšené čtyřhře na US Open společně se Siniakovou, která v kontroverzním formátu začne už dnes.
Čtyřiadvacetiletý Ital se však tomuto tématu v prohlášení vůbec nevěnoval.
Společně se Siniakovou by měl už dnes nastoupit proti švýcarsko-německé dvojici Belinda Bencicová, Alexander Zverev.
Utkání je naplánované jako čtvrté v pořadí na dvorec Louise Armstronga.
