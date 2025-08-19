Tenis

Jak to bude se Siniakovou? Sinner Češku vůbec nezmínil, hrát přitom mají už dnes

Sport ČTK Sport, ČTK
před 3 hodinami
Světová jednička Jannik Sinner chce navzdory nemoci, kvůli níž musel po pěti prohraných gamech v pondělí vzdát finále turnaje Masters v Cincinnati, bojovat na grandslamovém US Open o obhajobu titulu.
Jannik Sinner poté, co skrečoval finále v Cincinnati.
Jannik Sinner poté, co skrečoval finále v Cincinnati. | Foto: Reuters

Uvedl to v prohlášení pro média po nedokončeném duelu se Španělem Carlosem Alcarazem.

O tom, zda dnes po boku české hvězdy Kateřiny Siniakové nastoupí na US Open do smíšené čtyřhry, se nezmínil.

Sinner byl od začátku finále v Cincinnati s Alcarazem zdravotně indisponovaný a zvládl odehrát nakonec jen 23 minut, než své snažení za stavu 0:5 vzdal.

Skrečí skončila jeho série 26 vítězných zápasů na tvrdém povrchu. Po zápase se omlouval, že se cítí hrozně, nemůže se hýbat a má pocit, že se zhroutí.

Newyorský grandslam, který začne v neděli, i po nešťastném finále označil za hlavní cíl amerického turné.

"Teď je nejdůležitější se zotavit. Budu připraven odevzdat všechno. Pár dní odpočinku, pak zpátky do práce a snad budu připraven," uvedl čtyřnásobný grandslamový šampion.

Slova o pár dnech odpočinku zpochybňují jeho účast ve smíšené čtyřhře na US Open společně se Siniakovou, která v kontroverzním formátu začne už dnes.

Čtyřiadvacetiletý Ital se však tomuto tématu v prohlášení vůbec nevěnoval.

Společně se Siniakovou by měl už dnes nastoupit proti švýcarsko-německé dvojici Belinda Bencicová, Alexander Zverev.

Utkání je naplánované jako čtvrté v pořadí na dvorec Louise Armstronga.

Generálka na US Open na CANAL+ Sport

Letní část WTA Tour pokračuje na zámořských betonech. Před posledním grandslamem sezony v New Yorku řada špičkových tenistek - včetně Marie Bouzkové a obhájkyně titulu Lindy Noskové - hraje na pětistovce v mexickém Monterrey.

Zápasy můžete sledovat na kanálech CANAL+ Sport.

 
Mohlo by vás zajímat

Svrčinův průlet do stovky a skok Krejčíkové. To jsou tenisové žebříčky před US Open

Svrčinův průlet do stovky a skok Krejčíkové. To jsou tenisové žebříčky před US Open
Infografika

Bouzková otočila bitvu proti Sönmezové, v Cincinnati vládla Šwiateková

Bouzková otočila bitvu proti Sönmezové, v Cincinnati vládla Šwiateková

Lojda: Krejčíková je zpátky v módu šampionky. V New Yorku ale vidím otazník

Lojda: Krejčíková je zpátky v módu šampionky. V New Yorku ale vidím otazník

"Mám pocit, že se zhroutím." Šlágr trval jen pět gamů, pak Sinner hvězdný duel vzdal

"Mám pocit, že se zhroutím." Šlágr trval jen pět gamů, pak Sinner hvězdný duel vzdal
Tenis sport Obsah Kateřina Siniaková Přehled zpráv

Právě se děje

před 7 minutami
„Takoví týpci mají o životě poměrně jasno,“ říká o své nové roli herec Jiří Dvořák
Film

„Takoví týpci mají o životě poměrně jasno,“ říká o své nové roli herec Jiří Dvořák

V nové řadě Kriminálky Anděl se objeví Marta Dancingerová jako poručice Kolářová a Jiří Dvořák jako major přicházející z protiteroristického oddělení.
před 12 minutami
Putin daroval muži z Aljašky motorku. Stejnou značkou kdysi jel na okupovaný Krym
1:11
Zahraničí

Putin daroval muži z Aljašky motorku. Stejnou značkou kdysi jel na okupovaný Krym

Mark Warren z Aljašky si dříve postěžoval na potíže se sháněním náhradních dílů kvůli válce na Ukrajině.
Aktualizováno před 27 minutami
Mírová jednání by se mohla uskutečnit v Ženevě. Švýcarsko nabídlo Putinovi imunitu
Zahraničí

ŽIVĚ
Mírová jednání by se mohla uskutečnit v Ženevě. Švýcarsko nabídlo Putinovi imunitu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 32 minutami
Strany si vylosovaly čísla kandidátek. Piráti symbolickou 16, ANO věří na energii 22
Domácí

Strany si vylosovaly čísla kandidátek. Piráti symbolickou 16, ANO věří na energii 22

"Číslo 22 prý symbolizuje velkou energii, vytrvalost, vizi a schopnost přetavit sny v realitu, takže to i sedí," říká mluvčí hnutí ANO.
před 1 hodinou
Auto

Proč zrovna elektromobil? Začněte tam, kde si odpověď najde jak skeptik, tak nadšenec

Proč zrovna elektromobil? Začněte tam, kde si odpověď najde jak skeptik, tak nadšenec
Prohlédnout si 5 fotografií
Portál elektromobilita nabízí přehled novinek na trhu včetně parametrů a cen, zájemce o auto si tak může vybírat vozy podle kritérií.
Vše, co potřebujete vědět o elektromobilitě, přehledně a na jednom místě.
před 1 hodinou
Policejní velitel o Rakušanovi: Je výborný rétor. To jediné o něm mohu říct dobrého
Domácí

Policejní velitel o Rakušanovi: Je výborný rétor. To jediné o něm mohu říct dobrého

Výrazná tvář domácích bezpečnostních složek promluvila v rozhovoru pro Aktuálně.cz o nesplněných slibech vlády, volbách i tristní situaci u policie.
před 1 hodinou
Škola nemá vytvářet stres. Německá spolková země zakázala neohlášené testy
Zahraničí

Škola nemá vytvářet stres. Německá spolková země zakázala neohlášené testy

Předem neohlášené testy nepatří podle ministra Teubera do moderní školy.
Další zprávy