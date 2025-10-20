Psal se říjen 2006. Přes deset tisíc natěšených fanoušků sledovalo v rámci čtvrtfinále halového turnaje elitní kategorie Masters 1000 v Madrid Aréně svého nového národního hrdinu.
Českému soupeři měl Nadal co vracet, Berdych ho totiž dokázal přehrát při posledních dvou setkáních: v Cincinnati 2005 a v Torontu 2006. Dav si od domácího střetnutí sliboval pomstu, jenže Berdych opět předvedl jeden ze svých špičkových výkonů.
Neúnavně do soupeře tlačil svou typickou agresivitou, zaslouženě vyhrál 6:3, 7:6 a dokonal symbolický "hattrick".
Překonal přitom nejen hvězdného soka, ale i nepřátelský dav, který zcela logicky nekompromisně hnal k vítězství Nadala, tehdy dvacetiletého kluka, ale už druhého hráče světového žebříčku a dvojnásobného šampiona Roland Garros.
Jednadvacetiletý Berdych zejména ve druhém setu opakovaně vyjadřoval nespokojenost s chováním španělských příznivců, kteří mohutně neslavili pouze Nadalovy winnery, ale i chyby českého hráče.
Po proměněném mečbolu se jedenáctý tenista světa impulzivně rozhodl vychutnat si sladkou satisfakci. Přiložil si prst ke rtům a gestem tišil pískot z tribun. Ten okamžitě zesílil a ve vteřině bylo jasno: z Berdycha je v Madridu "persona non grata".
I na Nadalově tváři se objevil pohrdavý výraz. Při podání rukou u sítě směrem k Čechovi utrousil: "Jsi zlý člověk."
Zaskočený Berdych po zápase kritizoval diváky: "Chápu, že chtějí, aby vyhrál on, ale tohle není Davis Cup. Tam se s něčím takovým počítá, ne ale na takovémhle turnaji. Diváci by měli přijmout, že může vyhrát i soupeř."
Nadal ještě v emocích na tiskové konferenci označil Berdycha za "hlupáka" a odkazoval se na slavný souboj v Brně v roce 2004 při Davisově poháru, kde prohrál s Jiřím Novákem a porazil Radka Štěpánka.
"Hlediště tam reagovalo úplně stejně a já na to nic neřekl. Když hrajete proti domácímu hráči, je to normální. Je to dobré pro atmosféru při tenisu i pro hru, protože vás publikum povzbuzuje. Podle mě byli diváci vynikající," vysvětlil.
Berdych druhý den nastoupil k semifinále proti Fernandu Gonzálezovi z Chile. A diváci nezapomněli.
Duel zahájil dvojchybou, následoval hromový jásot. Čech byl po celý zápas terčem ohlušující zloby a nenávisti. Světové desítce podlehl jasně 3:6, 1:6.
"Bylo to jako zlý sen. Nikdy jsem nic takového nezažil. Tohle nemá nic společného s normálními fanoušky," řekl po zápase. "Podle mě jsem neprovokoval ani jednoho člověka v hledišti. Mojí jedinou chybou asi bylo, že jsem porazil Nadala," dodal.
Zatímco v roce 2006 chybu na své straně odmítal, při aktuálním vzpomínání uznal, že eskalace konfliktu s madridským publikem byla zbytečná.
"Stala se mi jedna taková chyba, mladická nerozvážnost. Bylo to s Nadalem v Madridu. Vyhrál jsem a měl jsem pocit, že se mi povede utišit diváky. To nebylo úplně dobré gesto, které mi pak dali náležitě sežrat," prohlásil letos v pořadu Brocast.
Obě tenisové hvězdy spory rychle zažehnaly. Už před dalším vzájemným kláním v roce 2007 Nadal hlásil:
"S Tomášem jsme na tom úplně v pohodě. Nejsou mezi námi žádné animozity, týden od toho zápasu už to bylo za námi. Dokonce jsme nedávno zvažovali, že si spolu zahrajeme čtyřhru."
Berdychovi nicméně tři porážky v řadě vrátil i s úroky. "Pomsta" leckdy nehratelným tenisem trvala od roku 2007 do roku 2014, Nadal Čecha v tomto období porazil osmnáctkrát za sebou.
Berdych vyzrál na Španěla už jen jednou, ve čtvrtfinále Australian Open 2015 a celková bilance se před šesti lety zastavila na skóre 20:4 pro španělského giganta.
