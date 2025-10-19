Tenis

Humbuk kolem Valentové. Po výměně snů jí měnili jméno, pobavila hláškou v projevu

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 23 minutami
Tereza Valentová odjede z Japonska v roli hráčky, na kterou bude v následujícím období zvědavý celý tenisový svět. Osmnáctiletá Češka v Ósace vyřadila tři tenistky z první padesátky a sama už má tuto žebříčkovou metu na dohled. Ve finále sice prohrála, vysloužila si ale zasloužené ovace i chválu hvězdné soupeřky.
Tereza Valentová v Ósace
Tereza Valentová v Ósace | Foto: Profimedia.cz

Životní turnaj málem vrcholil drsným debaklem.

Valentová proti někdejší finalistce US Open Kanaďance Leylah Fernandezové prohrála prvních osm míčků. Následně dokonce prvních sedm gamů.

Na její tváři se už v průběhu první sady, která skončila bolestným "kanárem", objevily slzy. Vzdávat se ale nemá v povaze. Její návrat do zápasu ve druhém setu zaujal svět tenisu. A Tereza Valentová, jak jí velí její tenisová přirozenost, pumpovala pěstí a cítila šanci.

Favoritka zápasu myšlenky na obrat v rozhodující sadě sice zadusila, přesto bude mladá Češka odjíždět z Ósaky spokojená.

V součtu s kvalifikací vyhrála v Japonsku šest zápasů a ve světovém žebříčku se vyšplhá na 58. příčku.

"Udělala obrovsky silný dojem," napsala asociace WTA v reportáži. Při sdílení jedné z fenomenálních výměn Češku překřtila na "Talentovou".

Česká tenistka po svém prvním finále na okruhu WTA zvládla s grácií i závěrečný ceremoniál. Fernandezové pogratulovala a pak pobavila publikum, když se obrátila na svého kouče Libora Salabu.

"Chtěla bych poděkovat trenérovi za to, že tady se mnou byl. Vím, že je to se mnou občas dost těžké. Promiň, mrzí mě to," smála se Valentová.

"Ale jsem moc vděčná za práci, kterou společně děláme. Moc děkuji i rodině, podporují mě každý zápas a já jsem moc ráda, že mě dali na tenhle sport," prohlásila rodačka z Prahy a tenistka Sparty.

Pochvaly se potom dočkala i od vítězky.

"Gratuluji, Terezo. Hrála jsi úžasně. Báječný víkend pro tebe, tvého trenéra i tvou rodinu. Jsem si jistá, že tě uvidím v mnoha dalších finále, jako bylo toto," uvedla třiadvacetiletá hráčka, která v roce 2021 prohrála senzační finále US Open s britskou kvalifikantkou Emmou Raducanuovou.

Před Valentovou budou v pondělním vydání světového žebříčku jen dvě mladší hráčky: devátá Ruska Mirra Andrejevová a třiatřicátá Američanka Iva Jovičová.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Valentová ve finále dostala kanára. To jí ale nezlomilo. Životní duel skončil smutně

Valentová ve finále dostala kanára. To jí ale nezlomilo. Životní duel skončil smutně

Lehečka čelil bombám, přesto si zahraje o titul. Ve finále je potřetí v sezoně

Lehečka čelil bombám, přesto si zahraje o titul. Ve finále je potřetí v sezoně

Je to hvězda týdne. Valentová rozčilovala Rumunku, pozornost budí chladné podání ruky

Je to hvězda týdne. Valentová rozčilovala Rumunku, pozornost budí chladné podání ruky

Dobré vědět, naštval Siniakovou výraz "krach". Partnerka ji trefila, šňůra končí

Dobré vědět, naštval Siniakovou výraz "krach". Partnerka ji trefila, šňůra končí
Tenis sport Obsah Tereza Valentová Leylah Fernandezová

Právě se děje

před 22 minutami
Sting v Brně roztančil publikum. Předvedl zvučný hlas a precizní, ale nenucený výkon
Hudba

Sting v Brně roztančil publikum. Předvedl zvučný hlas a precizní, ale nenucený výkon

Sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy vystoupil v sobotu 18. října v brněnské Winning Group Areně. A celou sportovní halu si hravě podmanil.
před 23 minutami
Humbuk kolem Valentové. Po výměně snů jí měnili jméno, pobavila hláškou v projevu
Tenis

Humbuk kolem Valentové. Po výměně snů jí měnili jméno, pobavila hláškou v projevu

Tereza Valentová odjede z Japonska v roli hráčky, na kterou bude v následujícím období zvědavý celý tenisový svět.
Aktualizováno před 24 minutami
Křehké příměří skončilo. Američané varovali před úderem Hamásu, Izrael útočí v Gaze
Zahraničí

ŽIVĚ
Křehké příměří skončilo. Američané varovali před úderem Hamásu, Izrael útočí v Gaze

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Jak se Babiš dostane ke stamiliardám z ČNB. Ekonomové popisují možnosti
Ekonomika

Jak se Babiš dostane ke stamiliardám z ČNB. Ekonomové popisují možnosti

ČNB během úřadování nové vlády může vydělat stamiliardy, tvrdí jeden z nejcitovanějších českých ekonomů Tomáš Havránek.
před 2 hodinami
Maléry se kupily a trenér soptil: Teď jsme v prd... Pak vedl Spartu k zázračné otočce
Hokej

Maléry se kupily a trenér soptil: Teď jsme v prd... Pak vedl Spartu k zázračné otočce

Po třesku na střídačce bude Sparta usilovat o něco, co se v extralize dvacet let nikomu nepovedlo. Její fanoušci se mohou upnout k jedné podobnosti.
před 2 hodinami
29 gólů v 28 duelech. Jak Messi poprvé dobyl Ameriku, v osmatřiceti letech
Fotbal

29 gólů v 28 duelech. Jak Messi poprvé dobyl Ameriku, v osmatřiceti letech

Osmatřicetiletý Lionel Messi se stal s 29 góly poprvé nejlepším střelcem MLS.
před 2 hodinami
Hlava na hlavě, špína, bída, chaos, krása. Poznejte nejhustěji osídlené město planety
Přehled
Magazín

Hlava na hlavě, špína, bída, chaos, krása. Poznejte nejhustěji osídlené město planety

Auta troubí, lidé se tlačí v uličkách, vůně jídla se ve slumu mísí s pachy potu a špíny - a nad tím vším se v dálce blyští mrakodrapy. To je Manila.
Další zprávy