Humbuk kolem Valentové. Po výměně snů jí měnili jméno, pobavila hláškou v projevu

Životní turnaj málem vrcholil drsným debaklem.
Valentová proti někdejší finalistce US Open Kanaďance Leylah Fernandezové prohrála prvních osm míčků. Následně dokonce prvních sedm gamů.
Na její tváři se už v průběhu první sady, která skončila bolestným "kanárem", objevily slzy. Vzdávat se ale nemá v povaze. Její návrat do zápasu ve druhém setu zaujal svět tenisu. A Tereza Valentová, jak jí velí její tenisová přirozenost, pumpovala pěstí a cítila šanci.
Favoritka zápasu myšlenky na obrat v rozhodující sadě sice zadusila, přesto bude mladá Češka odjíždět z Ósaky spokojená.
V součtu s kvalifikací vyhrála v Japonsku šest zápasů a ve světovém žebříčku se vyšplhá na 58. příčku.
"Udělala obrovsky silný dojem," napsala asociace WTA v reportáži. Při sdílení jedné z fenomenálních výměn Češku překřtila na "Talentovou".
Talentova 💫— wta (@WTA) October 19, 2025
Tereza Valentova | #JapanOpen pic.twitter.com/vpVJ3eohcQ
Česká tenistka po svém prvním finále na okruhu WTA zvládla s grácií i závěrečný ceremoniál. Fernandezové pogratulovala a pak pobavila publikum, když se obrátila na svého kouče Libora Salabu.
"Chtěla bych poděkovat trenérovi za to, že tady se mnou byl. Vím, že je to se mnou občas dost těžké. Promiň, mrzí mě to," smála se Valentová.
"Ale jsem moc vděčná za práci, kterou společně děláme. Moc děkuji i rodině, podporují mě každý zápas a já jsem moc ráda, že mě dali na tenhle sport," prohlásila rodačka z Prahy a tenistka Sparty.
Pochvaly se potom dočkala i od vítězky.
"Gratuluji, Terezo. Hrála jsi úžasně. Báječný víkend pro tebe, tvého trenéra i tvou rodinu. Jsem si jistá, že tě uvidím v mnoha dalších finále, jako bylo toto," uvedla třiadvacetiletá hráčka, která v roce 2021 prohrála senzační finále US Open s britskou kvalifikantkou Emmou Raducanuovou.
Před Valentovou budou v pondělním vydání světového žebříčku jen dvě mladší hráčky: devátá Ruska Mirra Andrejevová a třiatřicátá Američanka Iva Jovičová.
