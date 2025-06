Je zpátky, varuje Sinner před Djokovičem. Paříž vře kvůli bitvě tenisové inteligence

Nikdo s ním nepočítal, dokud nevyhrál přípravný podnik v Ženevě a nerozjel se k parádní antukové jízdě. Teď je srbský tenista Novak Djokovič v semifinále French Open a žije sen o zisku rekordního 25. grandslamu. Proti ale bude dosavadní suverén pařížského podniku Ital Jannik Sinner.

Na oranžové drti v areálu Rolanda Garrose to měla být jasná záležitost. Rutinní cesta dvou hlavní hvězd, Jannika Sinnera a Španěla Carlose Alcaraze. Podle předpokladů odborníků měli být ostatní hráči jen nutný komparz.

Před semifinálovými bitvami se zdá, že se výrazně hlásí o slovo osmatřicetiletý veterán, se kterým se ještě před pár týdny na antuce vůbec nepočítalo.

Djokovič ve čtvrtfinále smetl 3:1 na sety světovou trojku Alexandera Zvereva a ten se divil, proč je Srb v Paříži přehlížený.

"Vždyť ten chlap vyhrál 24 těchhle turnajů, jak to, že je tak podceňovaný? Pořád umí porážet nejlepší z nejlepších a já rozhodně počítal s tím, že předvede takovou úroveň," dušoval německý tenista se po porážce.

Djokovičova motivace je jasná. Získat 25. grandslamový titul a v historickém žebříčku se osamostatnit na prvním místě.

"Popravdě důvod, proč pořád hraju, jsou právě tyto zápasy. Momenty, kdy se uzavřu do sebe a vydám ze sebe to nejlepší," liboval si Djokovič po postupu do poslední čtyřky.

Na nedostatek respektu si ale srbský veterán nemůže stěžovat ze strany svého příštího soupeře. O 15 let mladší šampion Sinner nešetřil chválou.

"Není pochyb o tom, že je zpátky na své úrovni. Hraje velmi, velmi dobře. Bude to těžká taktická bitva," myslí si aktuální světová jednička.

A právě na páteční střet tenisové chytrosti se těší i odborníci.

"Nejde neobdivovat, jak si Djokovič ve středu počínal. Po delších výměnách vytahovat kraťasy s obrovskou úspěšností. Kdybyste se mě před 15 lety zeptali, nikdy bych nevěřil, že Novak může mít takový cit v ruce. Prokázal velkou herní inteligenci," líbilo se expertovi Eurosportu Matsi Wilanderovi.

Jeho komentátorský kolega a rovněž bývalý tenista Jim Courier je na bitvu Sinnera s Djokovičem vyloženě natěšený. "Nemůžu se dočkat. Oba umí hrát hodně ofenzivně i defenzivně, oba se umí do sebe zamknout a prakticky nechybovat," hodnotil slavný Američan.

Podle Wilandera bude muset Djokovič přepnout na ještě vyšší úroveň, pokud chce mladého Itala porazit.

"Bude muset najít další level své hry, Sinner hraje rychleji než Zverev, je sebevědomější. Musíte mít v záloze třeba i dva scénáře a trochu to mixovat, abyste měli šanci," dodal Wilander.

I přes povstání zkušeného tenisového krále, bude Sinner favoritem semifinálové bitvy. Však zatím likviduje jednoho protivníka za druhým. Kanára od něj v Paříži dostali takoví hráči jako Richard Gasquet, Jiří Lehečka nebo naposledy Alexander Bublik.