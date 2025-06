Nor vyzval Menšíka k překonání Nadalova rekordu. Čech naznačil, kde to může vyjít

Zažívá odvrácenou tvář kariéry. Po týdnech slávy přišly dvě nečekané porážky a český tenisový talent Jakub Menšík snáší první velké urážky na sociálních sítích. Grády nabraly po nečekaném klopýtnutí v prvním kole prostějovského challengeru. Na internetu souběžně s tím koluje video, na kterém vysvětluje svůj vztah k některým velkým podnikům na okruhu.

Přestože se rozloučil už ve 2. kole antukového grandslamu v Paříži, měl by se devatenáctiletý tenista dostat už na 17. příčku žebříčku ATP. I tak to ale na sociálních sítích pěkně schytává.

V areálu Rolanda Garrose prohrál skvěle rozjetý zápas s 200. hráčem žebříčku, do rodného Prostějova pak přijel, aby tu na divokou kartu plnil roli nasazené jedničky na turnaji z kategorie Challenger.

Ale i tady klopýtl s outsiderem. V pondělí nestačil Menšík po třísetové tahanici na Ukrajince Vitalije Sačka, tenistu ze třetí stovky rankingu. Poté ani nechtěl mluvit s novináři a zmizel z turnaje.

Sám žádné vyjádření na sociálních sítích nedal, ovšem pod jeho staršími příspěvky se vyrojila řada urážek tenisových hejtrů.

"Jsi podvodník, ani jsi nechtěl vyhrát," psal na síti X jeden z nich. Další už obsahovaly i sprostá slova a výhrůžky.

Menšík přitom nijak netají, že antuka je jeho nejméně oblíbený povrch a že na nějaký větší úspěch v Paříži minimálně zatím nepomýšlí.

Internetem nyní koluje talk show, kterou v rámci večeře hráčů natočili pořadatelé na exhibici UTS Tour v Guadalajaře v únoru. Tehdy tedy ještě Menšík netušil, že za pár týdnů vyhraje Masters v Miami a vystřelí do tenisové špičky.

Usedl tenkrát k jednomu stolu s českým parťákem Tomášem Macháčem a Norem Casperem Ruudem. Spolu si během jídla povídali o životě na okruhu ATP.

Norská hvězda tam zabrousila na téma, že nevěří, že by ještě někdy někdo vyhrál 14 grandslamů na jednom místě jako Rafael Nadal v Paříži.

"Možná ty, ale musel bys začít hned," zavtipkoval Ruud a ukázal na devatenáctiletého Menšíka.

Ten se hned ohradil. "Popravdě, radši bych začal s nějakým grandslamem na tvrdém povrchu, pánové," odpověděl a naznačil, že Paříž zrovna nebude patřit mezi jeho zamilované destinace.

Ruud mu ovšem připomněl, že by musel začít už letos a vyhrávat každý rok až do jeho 34 let bez jediné přestávky. "Tak uvidíme," culil se Menšík.

Na otázku, který podnik velké čtyřky by chtěl opravdu vyhrát, vypálil: "Wimbledon".

"Ale nejradši mám US Open a Australian Open. První juniorský grandslam jsem hrál v New Yorku, takže pro něj mám slabost, navíc tam každý rok slavím narozeniny," připomněl Menšík.

Nyní je před ním travnatá výzva právě v podobě Wimbledonu. Ještě předtím by se měl představit na tradičním podniku v londýnském Queen's Clubu, kde si zahraje i hvězdnou čtyřhru s Holgerem Runem, a poté i na klání v Eastbourne.