Drsná historka Hlaváčkové. O rozchodu s parťačkou se dozvěděla při přebírání trofeje

Působily neporazitelně, sbíraly jednu trofej za druhou, přesto to nezaručilo ideální vztahy. Bývalá špičková deblistka Andrea Sestini Hlaváčková přiznala, jak se dozvěděla o rozchodu s hvězdnou tenisovou parťačkou Tímeou Babosovou.

Plzeňská tenistka prožila úžasný závěr sezony 2017. S maďarskou parťačkou vyhrály na podzim, co mohly. Ovládly turnaj v Québecu, Taškentu, Moskvě a nakonec i Turnaj mistryň. Málokdo by tušil, že mezi nimi nepanují zrovna ideální vztahy.

"My se v Singapuru společně nerozcvičovaly ani nerozehrávaly. Jen jsme si stouply na kurt, tam to fungovalo, pak jsme slezly z kurtu a nic," vzpomínala Hlaváčková v pořadu Come On! na Canalu+ Sport 2.

I proto nebyl z pohledu české tenistky důvod nic měnit a ve vítězné jízdě pokračovat co nejdéle.

"S Tímeou to přitom začalo jako kamarádství, ale pak se do toho začal míchat její zvláštní a kontroverzní trenér Thomas Drouet, který ji zblbnul. Dojely jsme ale sezonu tak, že jsme vyhrály 19 zápasů z 20, vyhrály jsme Masters, byly jsme jako pár první na světě, ale rozešly jsme se," uvedla.

Nejvíc zarážející je však způsob, jakým Babosová rozchod oznámila.

"V Singapuru na Turnaji mistryň nám předávala trofej Martina Navrátilová, předává nám trofej a říká anglicky, že gratuluje, že nás čeká skvělá příští sezona, že hrajeme neskutečně…," líčila drsnou historku Hlaváčková.

"A Tímea jí na to říká: ´Ne ne, já příští rok hraju s Kristinou Mladenovicovou.' Tak já se jen podívala a říkám: 'Jo? Aha…'"

Hlaváčková pak následující sezonu začala s Latishou Chan z Tchaj-wanu, ale s ní už se jí na okruhu tolik nedařilo. Naopak Babosová vyhrála s francouzskou parťačkou Australian Open a obhájila i titul na Turnaji mistryň.

Ale i současná maminka dvou dětí a komentátorka televizních přenosů si zpětně vyčítá okolnosti kolem tenisového rozchodu s parťačkou.

Duo H+H, tedy Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, se stalo po zisku stříbrných medailí v Londýně miláčkem národa a jeho rozpad fanoušci těžce nesli. Ovšem nejen oni.

"S Luckou jsme byly mnoho let velké kamarádky. Od období, kdy jsme se rozcházely, někdy v roce 2013, to začalo být horší, a po rozchodu už extrémně špatné," popsala Hlaváčková.

Byla to totiž právě ona, kdo po některých výsledcích na okruhu usoudil, že je čas na změnu a každá by si měla najít novou parťačku.

"Dodnes to beru trochu na sebe. Komunikace z mé strany byla až moc přímá, jednoznačná, že je to bez debaty. To si doteď vyčítám, že jsem k tomu nepřistoupila jinak," přiznala Hlaváčková.