Z Muchové je na trávě tenisový úkaz. Internetem koluje vtípek o ní a Federerovi

Část tenisových fanoušků nechápe, proč vůbec hraje. Ta druhá si užívá, co s pozměněným stylem vymýšlí. Česká jednička Karolína Muchová se rozhodla pokračovat v sezoně, i když má zraněnou levou ruku a nemůže zahrát svůj obvyklý obouručný bekhend. Přesto v Londýně na trávě zvládla vyhrát zápas.

Po brzkém vyřazení v prvním kole antukového grandslamu se zdálo, že se olomoucká tenistka stáhne a pokusí se doléčit zraněnou levou ruku, kvůli které nemůže hrát obouručný bekhend a kvůli které jí hrozí další operace.

Česká hráčka se ale rozhodla jinak. Dodržela svůj plán a vyrazila na londýnský travnatý turnaj do Queen's Clubu. Pro mnohé fanoušky - obzvláště na sociálních sítích - to byl nepochopitelný hazard se zdravím. Pro Muchovou přirozený instinkt.

"Měla jsem pocit, že nehrát zápasy je pro mě spíš nevýhoda. Tak s tím takhle bojuju, snažím se získat nové zkušenosti a možná i vítězství. Miluju tenis a nechtěla jsem kvůli zápěstí tady chybět," vysvětlila na webu WTA.

Kvůli bolavému zápěstí nemůže zahrát obouručnou "přímku" z bekhendu a může z této strany použít jen jednoruční pomalejší slice.

"To ale právě na trávě dělá některým hráčkám problémy, proto jsem se rozhodla to zkusit. Jen musím přijít na to, jak hrát správně takticky a odehrát co nejvíc zápasů," myslí si Muchová.

V Londýně už hrála dvakrát, přestože šlo o jeden zápas. Její bitvu s Maddison Inglisovou totiž rozdělila tma. Češka tak vyhrála až v úterý po třech setech.

Některé fragmenty z jejího vítězství pak obletěly svět internetu a staly se i součástí různých vtípků, protože aktuálně čtrnáctá hráčka světa vytáhla také bekhendy s horní rotací míčku.

"Nejlepší hráči s jednoručním bekhendem: mezi muži Roger Federer, mezi ženami Karolína Muchová," stálo v jednom z příspěvků na síti X.

Další zase oceňují její konstruktivní řešení situace na kurtu, kdy se snaží využívat i loby nebo forhendové prohozy.

Na přímý a útočný bekhend po vzoru Federera si ale zatím ještě netroufne.

"Jsem příliš stydlivá na to, abych to vytáhla v zápase, ale v tréninku mi to docela jde. Pokud odehraju víc zápasů a dostanu to víc do ruky, tak kdo ví, možná to přijde. Cílem je získat co nejvíc zkušeností a pak mohu hrát dobře proti komukoli," doufá Češka.

Sama cítí, že její levé zápěstí den ode dne trochu sílí, a věří, že nouzové řešení s jednou rukou bude využívat jen pár týdnů.

Už jen proto, že na kurtu je hodně frustrovaná z toho, že se trápí s hráčkou z druhé stovky žebříčku, kterou by nejspíš normálně bez problémů porazila.

"Říkám si někdy: ´Sakra, kdybych tě teď tak mohla rozdrtit oběma rukama.´ Ale nejde to, musím se držet nad věcí a soustředit se na servis, na rychlost úderů, na věci, které na trávě platí," vysvětluje Muchová.

V boji o čtvrtfinále ji ve středu odpoledne čeká Němka Tatjana Mariaová, až 86. hráčka žebříčku, která se během mateřské pauzy také "přeškolila" na jednoručný bekhend.

Sestřih zápasu Karolíny Muchové a Australanky Maddison Inglisové:

2:16 Video: Canal+ Sport 2