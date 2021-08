Do Ostravy mají přijet Karolína Plíšková, Kvitová, Krejčíková i Muchová

Elitní kvarteto českých tenistek je přihlášené na tenisový turnaj J&T Banka Ostrava Open 2021. Přijet by měly grandslamové šampionky Petra Kvitová a Barbora Krejčíková, světová čtyřka Karolína Plíšková i Karolína Muchová.

Druhý ročník akce okruhu WTA kategorie 500 se s dotací 565.530 dolarů odehraje na tvrdém povrchu 20. až 26. září. Na rozdíl od loňské premiéry bude hlediště Ostravar Areny otevřeno fanouškům. Předprodej lístků spustili pořadatelé dnes.

Kvitová je dvojnásobnou vítězkou Wimbledonu a Krejčíková letos ovládla antukové Roland Garros. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková si v tomto roce zahrála o titul ve Wimbledonu. Čtvrtá Češka v soutěži Muchová došla v lednu do semifinále Australian Open.

Jako žebříčkově poslední z přihlášených se přímo do hlavní soutěže dostala 35. hráčka světa Alison Riskeová z USA. Z grandslamových šampionek mají přijet i Němka Angelique Kerberová a Polka Iga Šwiateková, dorazí také čerstvá olympijská vítězka Belinda Bencicová i bronzová z Tokia Ukrajinka Elina Svitolinová či letošní finalistka Roland Garros Anastasija Pavljučenkovová.

"Jsem pyšná a šťastná, když se podívám na startovní listinu. Je to neuvěřitelná sestava," řekla na tiskové konferenci ředitelka turnaje Laura Ceccarelliová.

"Těším se moc, už loni byl turnaj skvělý, akorát tam nebyli diváci, což atmosféru úplně změnilo. Letos to bude jiný, takže si myslím, že to bude skvělý turnaj," řekla Muchová z New Yorku. "Bude to hodně silný turnaj, lákadlo pro lidi a doufám, že bude plno, protože s fanoušky mají zápasy jinou dynamiku a hlavně energii, kterou si ráda předávám s diváky," řekla 24. hráčka světa.

Kapacita hlediště bude pět tisíc míst pro diváky splňující platná vládních nařízení pro návštěvu hal. Diváci s platným očkovaní ale můžou místa doplnit do naplnění kapacity.

Vstupenky jsou rozdělené do dvou kategorií a stojí od pondělí do čtvrtka 200 a 300 korun a od pátku do neděle 300 a 400 korun. "Loni nám chyběla atmosféra a ve velké hale jsme se cítili osaměle. Věřím, že ceny jsou příznivé a teď bude plno," řekla Ceccarelliová.

Česko stejně jako loni uspořádá dva turnaje nejvyššího ženského okruhu WTA. Červencový Livesport Prague Open v areálu Sparty ve Stromovce vyhrála Krejčíková.

Letos navíc Česká republika přivítá elitní hráčky ještě jednou. V prvním týdnu v listopadu bude Praha hostit finálový turnaj mistrovství světa družstev žen o Pohár Billie Jean Kingové.