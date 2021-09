Diváci bučeli na Tsitsipase kvůli pauze na záchod. Nedělám nic špatného, divil se

Platební morálka lidí se v Česku dále výrazně zlepšuje, a to především mezi mladými lidmi a také lidmi s úvěry na bydlení. Na konci prvního pololetí řádně nesplácelo hypotéky a úvěry ze stavebního spoření 12 000 lidí, o třetinu méně než o rok dříve. Počet lidí, kteří nespláceli úvěry na spotřebu, se meziročně snížil o šest procent na 180 000. Vyplývá to z dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Počet lidí v problémech se splácením se snížil nejrychleji mezi lidmi do 24 let. U úvěrů na bydlení to bylo o polovinu, u úvěrů na spotřebu o 17 procent. U lidí mezi 25 a 29 lety se počet nesplácejících klientů snížil u hypoték a úvěrů ze stavebního spoření o 39 procent, u úvěrů na spotřebu o šest procent. I tak patří mladí lidé do 29 let k nejvíce ohrožené skupině klientů se spotřebitelskými úvěry. Nejpomaleji se počet dlužníků v problémech snižoval u lidí ve věku od 30 do 34 let.

"Rychlý pokles počtu lidí, kteří nesplácejí své úvěry, může být způsoben na jedné straně tím, že měli omezené možnosti pro útratu svých peněz a části z nich tak zbývalo více peněz na splátky úvěrů, na druhé straně také tím, že se obecně snižuje počet lidí s úvěry na bydlení i na spotřebu. To je dané jak zvýšenou opatrností lidí v době ekonomické nejistoty, tak přísnějším posuzováním úvěruschopnosti ze strany finančních institucí,“ uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.