Daviscupový hrdina Štěpánek ukončil kariéru. Zdravotní trable už ho na kurty nepustí

před 1 hodinou

Osmatřicetiletý Radek Štěpánek v úterý večer ukončil svoji bohatou tenisovou kariéru. Někdejší světová osmička se dlouhodobě potýkala se zdravotními problémy zejména v oblasti zad. Poslední zápas Štěpánek sehrál na letošním Australian Open, kde ve druhém kole podlehl Davidu Goffinovi.

Praha - Dvojnásobný vítěz Davisova poháru Radek Štěpánek ukončil v 38 letech tenisovou kariéru. Bývalý osmý hráč světa a bronzový olympijský medailista ve smíšené čtyřhře z Ria de Janeiro to oznámil na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Věděl jsem, že tenisová část (života) je časově omezená, ale chtěl jsem, aby trvala co nejdéle. Takový je život a musím zůstat realistou a vědět, co si tělo může a nemůže dovolit. Dál už nebudu tělo tlačit na hranu, což jsem dělal dlouhou dobu. Bojoval jsem do posledního dechu, ale nastal čas jít dál," řekl Štěpánek.

V posledních letech ho pronásledovaly zdravotní komplikace. Naposledy hrál na lednovém Australian Open, na jaře podstoupil operaci bederní páteře. "Čím jsem si procházel poslední rok od operace, nebyl jednoduchý čas. Musel jsme si nalít čistého vína a došel jsem k rozhodnutí, že nebudu pokračovat v kariéře. Podíval jsem se na svůj život trošku zeširoka a zjistil jsem, že bych nerad riskoval své zdraví do další životní etapy," uvedl.

Štěpánek si ve dvouhře zahrál čtvrtfinále Wimbledonu a získal pět titulů na okruhu ATP. Ve čtyřhře vyhrál dva grandslamy - s Indem Leanderem Paesem ovládli Australian Open 2012 a US Open 2013.

Radek Štěpánek právě ukončil kariéru Díky za ty parádní vzpomínky Zveřejnil(a) Sport Aktuálně.cz dne 14. Listopad 2017

Karvinský rodák se zasloužil také o dva daviscupové triumfy. S Tomášem Berdychem dovedli český tým k vítězství v letech 2012 a 2013. Štěpánek v obou případech získal ve finále proti Španělsku, respektive Srbsku rozhodující bod.

Tenisem vydělal přes 11 milionů dolarů a zatím netuší, co bude dělat dál. "Věřím, že mě čeká spousta jiných krásných zážitků, než které jsem prožil na dvorci. Teď na pár dní zmizím a budu mít čas přemýšlet, jak dál," řekl Štěpánek.