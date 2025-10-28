Chytrá levačka i nová ranařka. Český tenisový mix bude brzy zlobit, míní Lojda

Sezona WTA končí, před námi už je z velkých akcí jen Turnaj mistryň, který se letos v singlu obejde bez české účasti. V posledních letech jsme si zvykli na grandslamové šampionky a velké trofeje českých holek, ale to nejde donekonečna.
Tenisový podzim trochu vylepšil dojem z letošní sezony. Pochvalu zaslouží především Linda Nosková, ze které je už světová třináctka. Hrála v Asii čtyři turnaje a z toho dvě finále.
S Tomášem Krupou zapracovali na tom, aby neměla takové herní výkyvy, ale držela vysoký level. Vypadá i skvěle fyzicky. V době, kdy už holky na okruhu melou z posledního, skrečují zápasy, ona zvládá i tříseťáky.
Na jednu stranu se ukazuje, že je ve skvělém věku. Je jí 20 let, to se regeneruje jinak než třicetiletým holkám. A pak má v zádech i zkušeného kondičáka Hynka Fremla, se kterým odvádí skvělou práci.
Parádní skok žebříčkem udělala i osmnáctiletá Tereza Valentová, která se už přiblížila první padesátce. Chválil jsem ji už po turnaji v Praze, teď přidala ještě v Ósace životní finále.
Dokazuje, že má na tenis skvělou hlavu, chodí do toho, nebojí se. Ještě až trochu zapracuje i na servisu, případně na hře u sítě, tak to bude fakt velká hráčka, která bude brzy moct pomýšlet nejen na první padesátku, ale klidně i na dvacítku.
Bude zajímavé, jak se popere s novou situací. Bude jezdit na větší turnaje, dostala se na vyšší level tenisu. Doteď všechno objížděla většinou jen s trenérem Liborem Salabou, od kterého vím, že už teď dávají dohromady větší tým i s fyziem tak, aby měla co nejlepší servis srovnatelný s tím, co už mají hráčky v těch nejvyšších patrech žebříčku.
Teď už se bude dostávat na pětistovky nebo i tisícovkové turnaje, bude hrát fyzicky náročnější zápasy, tak hlavně budeme držet palce, aby vydržela zdravá a pak může jít už v příští sezoně hodně vysoko.
Do třetice bych pochválil i o rok starší Sáru Bejlek, která v posledních týdnech chytila fazónu. Sice na turnajích WTA 125, naposledy ovládla podnik v Mexiku, ale pořád slušně bodovaných. Už je kolem 80. místa v žebříčku a má jistou hlavní soutěž Australian Open.
Bude také zajímavé ji v příští sezoně sledovat. Chytrá levačka, která vzhledem k nízké výšce nikdy nebude žádná servismanka, žádná ranařka, ale přehledem na kurtu, vyčůraností může zlobit. A podobných hráčů i hráček už byla ve špičce celá řada, takže reálné to je.
A všechny tyhle holky se potkají v reprezentaci pro baráž Billie Jean King Cupu. Za mě je super, že to bude takhle mladý a rozjetý tým. Nezahrají si sice finálovou skupinu, ale pořád důležité dva zápasy o udržení v elitní společnosti, takže pro holky dobré zkušenosti.
Bude to taková rozlučka Petra Pály coby kapitána a už bude zaučovat novou kapitánku Barboru Strýcovou. Jsem nadšený, že tam bude právě ona. Už teď je na ní vidět, že má k té roli pokoru. Zjišťuje si, co všechno to obnáší, chce v tom být dobrá.
Myslím, že po sezoně menšího útlumu se zase rýsuje skvělý tenisový rok 2026. Vedle nové vlny mladých holek musíme pořád počítat se zkušenými harcovnicemi. Bára Krejčíková se teď sice zranila, ale už se zase pomalu vrací k tréninku a ze spolupráce s Jirkou Novákem je nadšená. Když jí bude zdraví držet, věřím, že se od ní ještě dočkáme velkých výsledků.
Stejně tak se na podzim celkem dařilo Káje Muchové, hrála výborný tenis, a navíc zakončila sezonu bez zranění, což je u ní možná ta nejlepší zpráva.
Pokud holky budou chtít reprezentovat, může mít Česko příští rok hodně silný tým v Billie Jean King Cupu a zahrát si ve finálovém týdnu stejně jako kluci.
Faktor Berdych může fungovat i proti Španělům
Když jsme u Davis Cupu, tam český tým v listopadu nečeká nic snadného. Poslední týdny už klukům trochu docházejí síly a nejsou zase tak rozehraní, jako byli po US Open.
Na pařížském Masters nám tento týden zůstal ve hře jen Jirka Lehečka. Kuba Menšík se dokonce odhlásil a léčí zranění tak, aby byl připravený právě na týmový souboj proti Španělsku v Itálii.
Na druhou stranu to je až za tři týdny, do té doby mají kluci spoustu času se připravit. Minule se ukázalo, že faktor Berdych funguje, že jim takový kapitán umí vlít do žil novou energii. Vládne tam skvělá atmosféra.
I když Španělé potvrdili nominaci Carlose Alcaraze, tak bych to rozhodně neviděl černě a i tak to určitě bude hratelné. Síly můžou takhle pozdě v sezoně dojít i světové jedničce.
Dušan Lojda
- 8. března 1988 v Ivančicích
- bývalý profesionální tenista (161. místo na ATP)
- vítěz juniorky US Open 2006
- na kontě má celkem 19 titulů na podnicích challenger a ITF
- nyní trénuje tenistu Jana Jermáře, dříve spolupracoval například s Jiřím Veselým