Svět oceňuje gesto Noskové, Češka dojala šampionku. Mluví se o tristní statistice

před 1 hodinou
Třetí letošní finále, třetí porážka. Linda Nosková v boji o titul proti Belindě Bencicové v Tokiu nevyužívala šance. Po bolestivé porážce ale dokázala obdivuhodně přepnout a pochopitelnou hořkost proměnila v úctu k soupeřce. Za to se jí z tenisového světa dostalo uznání.
Podle papírových předpokladů měla mít navrch. Vždyť během turnaje Lindě Noskové hrálo všechno do karet.

V průběhu cesty do finále musela odehrát jediný celý zápas, ve čtvrtfinále jí za stavu 6:0, 1:0 vzdala Ruska Anna Kalinská, do semifinále pak proti české tenistce vůbec nenastoupila favoritka Jelena Rybakinová.

Zatímco Nosková strávila v Tokiu na kurtu něco přes dvě a půl hodiny, její finálová soupeřka Belinda Bencicová se musela dřít sedm hodin.

Jenže ve finále šly úvahy o roli předchozího vytížení rychle do koše. Na olympijské vítězce z Tokia 2021 bylo vidět, jak jí místní podmínky sedí. Švýcarka se slovenskými kořeny od začátku působila jako energií nabitý živel, který bude jen těžko k poražení.

Bencicová nadchla tím, jak zvládla klíčové momenty. Nosková naopak schytává za totéž hlasitou kritiku. Švýcarka si během duelu vypracovala šest brejkbolů, z toho polovinu proměnila.

Statistika dvacetileté Češky? Tristní. Deset brejkbolů, ani jeden využitý.

Bencicová sokyni ničila mimo jiné mazanými servisy na tělo, které Noskové znemožňovaly exekuci jejího typického drtivého returnu. Místo tuhého boje se v japonské metropoli odehrál rychlý proces. 2:6, 3:6 za hodinu a 22 minut.

Osmadvacetiletá Švýcarka pokračuje v ohromujícím návratu poté, co se stala maminkou. Letošní sezonu zahajovala na 421. místě světového žebříčku, v pondělí bude světovou jedenáctkou. 

Nosková si přes porážku vylepší žebříčkové maximum - jako česká jednička se posune na třinácté místo. Ve finálových zápasech má ale zatím výrazně negativní bilanci: 1:5 na zápasy.

Ne každý by frustraci z takto nepodařeného finále dokázal rychle hodit za hlavu. Nosková byla viditelně zklamaná, ovšem soupeřce okamžitě gratulovala srdečným objetím u sítě a pak ji při závěrečné řeči dojala.

"Očividně to nebyl můj den, ale veškerá gratulace patří Belindě. Hrála neuvěřitelně celý týden i dnes. Jsem moc šťastná, že tě vidím zpátky, že ses takto vrátila po tom, co ses stala maminkou. Je to obrovská věc," obrátila se směrem k soupeřce. 

Na Bencicové v tu chvíli bylo vidět, jak moc si podobných slov váží. Nosková ale ještě neskončila.

"Vzhlížím k tobě z mnoha různých důvodů. Bylo pro mě skvělou zkušeností zahrát si proti tobě, i když to pro mě nebylo šťastné. Gratuluji a hodně štěstí," dodala Češka.

Nová šampionka jí vzápětí hezká slova oplatila. "Ze všeho nejdřív chci pogratulovat Lindě. Sehrála si několik skvělých turnajů, jsi báječný hráčka. Určitě vyhraješ mnoho titulů, bylo mi ctí sdílet s tebou kurt," prohlásila švýcarská hvězda.

