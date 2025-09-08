Tenis

"Češky? Legrační." Rozporuplná hláška americké hvězdy pobavila svět tenisu

před 1 hodinou
České tenistky byly na US Open pořádně vidět, hned tři došly v New Yorku mezi osm nejlepších. K fenomenálnímu úspěchu, který se rozhodně nečekal, se během turnaje vtipně vyjádřila americká hvězda Jessica Pegulaová. Její věty, jimiž Češky velebila a zároveň je zase vrátila do reality, se dostaly do výběru nejlepších hlášek US Open.
Jessica Pegulaová
Jessica Pegulaová | Foto: Reuters

Karolína Muchová, Barbora Krejčíková i Markéta Vondroušová výrazně přispěly k parádnímu představení českého tenisu ve Flushing Meadows.

Ve čtvrtfinále singlu je doplnil ještě Jiří Lehečka a čtyři zástupci v této fázi grandslamového turnaje znamenali rekordní počin v historii země.

Všichni zmínění nakonec ve čtvrtfinále i skončili.

Lehečka narazil na famózně hrajícího pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze, Krejčíkové s Muchovou proti hvězdným soupeřkám Pegualové a Naomi Ósakaové došly síly, a Vondroušová kvůli zranění ani nenastoupila do očekávaného duelu se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.

Zmíněné Češky patří mezi nejlepší tenistky světa, disponují obrovským talentem a schopností ublížit na kurtu komukoli.

Zároveň je ale dlouhodobě brzdí zdravotní potíže, s tím související nekonzistence výkonů a problémy s fyzickou kondicí, což se potvrdilo i v New Yorku.

Právě tento nezpochybnitelný rozpor dobře ilustroval výrok Pegulaové, který obletěl světová tenisová média.

"S Češkami je to tak legrační. Prostě se vždycky někde objeví a řeknou si: Jo, prostě tady tenhle týden půjdeme hodně daleko. No a potom je zase měsíce nevidíte," prohlásila jednatřicetiletá rodačka z Buffala.

Ženská tenisová asociace WTA dokonce její slova zařadila do výběru deseti nejlepších hlášek letošního US Open.

Související

Počkej, počkej, nechápala Sabalenková. US Open to schytává za trapný závěr

Tennis: US Open

Mimo jiné po bok definitivně se loučící české legendy Petry Kvitové a jejího výroku: "Ty nervy mi chybět nebudou, je to něco, co si nedokážete představit. Myslím si, že jsem takové nervy měla jednou při zkoušce ve škole… a potom při každém zápase."

Pegulaová je jednou z nejvíce konzistentních tenistek světa, na výsadních pozicích v elitní sedmičce světového žebříčku už se drží téměř čtyři sezony.

Jenže co se týče velkých titulů, dvěma "nevyrovnaným" Češkám může jen závidět. Zatímco ona prohrála dvě velká finále, na US Open 2024 a Turnaji mistryň 2023, české tenistky mají doma největší tituly.

Krejčíková vyhrála Roland Garros i Wimbledon, Vondroušová je wimbledonskou šampionkou.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Tenis sport Obsah US Open Jessica Pegulaová Karolína Muchová Barbora Krejčíková Markéta Vondroušová

