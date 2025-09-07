Počkej, počkej, nechápala Sabalenková. US Open to schytává za trapný závěr

Tenis

Američanka Amanda Anisimovová na domácím US Open po porážce s Arynou Sabalenkovou opět bojovala se silnými emocemi. Podruhé za sebou došla do grandslamového finále, stejně jako před dvěma měsíci v Londýně se ale po jejích tvářích koulely slzy. Na závěrečný ceremoniál v New Yorku se navíc snáší drtivá kritika kvůli podivnému přístupu moderátorky.
Aryna Sabalenková - Amanda Anisimovová, finále US Open 2025
Aryna Sabalenková - Amanda Anisimovová, finále US Open 2025
Ve finále Wimbledonu neuhrála proti nadpozemské Ize Šwiatekové ani game. Podlehla historickým výsledkem 0:6, 0:6 a slzy se na její tváři objevily už v průběhu zápasu, kdy bylo jasné, že ji v největším utkání kariéry čeká jedna z nejkrutějších porážek.

Amanda Anisimovová potom dojala svět tenisu rozhovorem při závěrečném ceremoniálu.

Slavnostní dekoraci šampionky a poražené finalistky Wimbledonu nebylo snadné sledovat. Třiadvacetiletá hráčka bojovala se silnými emocemi a jednu chvíli se zdálo, že rozhovor ani nebude schopná dokončit.

Přestože ve finále drsným způsobem ztroskotala, získala miliony nových fanoušků. A nyní v New Yorku potvrdila čerstvou příslušnost k absolutní světové špičce.

Znovu předvedla fenomenální jízdu do finále, i tentokrát ale padla, nestačila na obhájkyni titulu a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.

"Bylo to skvělé léto. Prohrát dvě finále za sebou je ale také velmi těžké. Myslím, že jsem dnes nebojovala za své sny tak tvrdě," smutnila čtyřiadvacetiletá dcera ruských rodičů.

Anisimovová opět plakala, na rozdíl od kruté londýnské anabáze ale dokázala emoce utišit ještě před začátkem slavnostního ceremoniálu.

Co se však odehrálo během něj, zklamalo a nemile překvapilo tenisové publikum z celého světa, což je patrné z reakcí zejména na sociálních sítích. Hlavním terčem ostré kritiky je přístup moderátorky a bývalé hráčky Mary Carillové. 

Kontroverzi způsobil už úvod, když totiž zavolala na pódium poraženou finalistku, začala slovy: "Z tohohle si opravdu udělala zápas." Mnozí diváci si to vykládali jako nevhodnou narážku na wimbledonské finále, v němž Anisimovová neuhrála jediný game.

Američanka potom zahájila svou řeč, stihla ovšem pouze pogratulovat Sabalenkové a poděkovat fanouškům a organizátorům.

Carillová ji v rozporu s  veškerými běžnými grandslamovými zvyklostmi přerušila a vyzvala ji, ať si jde vyzvednout svou trofej se slovy: "Támhle to je."

"Ještě pár slov," odvětila ve zjevných rozpacích rodačka z New Jersey. "A mimochodem, neslyším tě, poslední dva týdny neslyším na jedno ucho," snažila se odlehčit situaci. Až poté mohla poděkovat svému týmu a rodině.

Podobné faux pas ale Carillová způsobila i během závěrečné řeči staronové šampionky Sabalenkové. "Vyskoč sem za námi," vyzvala Bělorusku. 

Světová jednička nejprve utěšovala Anisimovovou. "Vím, jak moc to bolí. Ale věř mi, až jednou vyhraješ, a ty vyhraješ, protože hraješ neuvěřitelný tenis, bude to o to sladší."

Sabalenková vzápětí začala děkovat publiku, které k ní v New Yorku není v žádném případě nepřátelské, ani když nastupuje proti Američankám. Když s tím skončila, Carillová si vzala slovo a začala svolávat sponzory, aby přinesli na pódium šek pro šampionku ve výši 5 milionů dolarů.

"Počkej, počkej, počkej," brzdila ji evidentně zmatená tenistka.

"Vždyť musím poděkovat svému týmu, ještě jsem neskončila. Co tím myslíš?" smála se Sabalenková. "Myslím, že by bylo neslušné, kdybych jim také nepoděkovala," dodala už vážněji. 

Získala svůj čtvrtý grandslamový titul a stala se první tenistkou od roku 2014, která titul na betonových kurtech ve Flushing Meadows obhájila. Naposledy se to povedlo domácí ikoně Sereně Williamsové.

Podívejte se na zvláštní průběh projevu Aryny Sabalenkové:

Sabalenka speech | Video: US Open
 
