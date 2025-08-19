Česko-ruský pár z US Open vyřadil domácí legendu. Potom ale padl s Italy

Turnaj hraný v novém formátu tak pokračuje bez českých zástupců. Kateřinu Siniakovou a Jannika Sinnera nahradili po odstoupení italského hráče Američané Christian Harrison a Danielle Collinsová.
Osmadvacetiletá Muchová a o rok mladší Rubljov se dostali do hlavní soutěže na poslední chvíli díky kombinovanému singlovému žebříčku. Muchové patří ve světovém pořadí 12. místo, Rubljov je patnáctý.
Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open ve dvouhře Muchová a Rubljov zvládli nejprve duel proti pětačtyřicetileté legendě Williamsové a Opelkovi za 59 minut.
První set získali díky brejku ve třetí hře. Ve druhé sadě sice nevyužili za stavu 3:3 tři brejkboly, později ale v tie-breaku triumfovali poměrem 7:4.
Ve druhém duelu proti Erraniové a Vavassorimu však česko-ruský pár neuspěl.
V prvním setu nevyužil brzké vedení 1:0 s brejkem a po čtyřech ztracených gamech o sadu přišel. Druhý set přinesl rozhodnutí v tie-breaku, kde Muchová s Rubljovem přišli o vedení 4:1 a po šesti prohraných míčcích v řadě ztratili i celý zápas.
Do nového formátu smíšené čtyřhry, která se hraje netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, se dostalo 16 týmů.
Po dnešních zápasech prvního a druhého kola přijde na řadu ve středu semifinále a finále. Hrají se zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, bude jen finále.
Vítězný pár získá milion dolarů.
Tenisový turnaj US Open - smíšená čtyřhra (tvrdý povrch, dotace 2,36 milionu dolarů):
1. kolo: Muchová, Rubljov (ČR/Rus.) - V. Williamsová, Opelka (USA) 4:2, 5:4 (7:4), Erraniová, Vavassori (It.) - Rybakinová, Fritz (2-Kaz./USA) 4:2, 4:2, Šwiateková, Ruud (3-Pol./Nor.) - Keysová, Tiafoe (USA) 4:1, 4:2, McNallyová, Musetti (USA/It.) - Ósakaová, Monfils (Jap./Fr.) 5:3, 4:2.
Čtvrtfinále: Erraniová, Vavassori (It.) - Muchová, Rubljov (ČR/Rus.) 4:1, 5:4 (7:4), Šwiateková, Ruud (3-Pol./Nor.) - McNallyová, Musetti (USA/It.) 4:1, 4:2.