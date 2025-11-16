Bartůňková předvedla kolaps, Nosková pak oživila české naděje. Drama rozhodne čtyřhra

První český bod zajistila výběru končícího kapitána Petra Pály Linda Nosková, která ve Varaždínu porazila Antonii Ružičovou 7:5, 6:4.
Nosková vrátila Češky do hry po úvodní porážce Nikoly Bartůňkové, která podlehla Petře Marčinkové 3:6, 6:7, přestože v tie-breaku vedla už 6:2.
O vítězkách rozhodne závěrečná čtyřhra, do níž Pála nahlásil Lucii Havlíčkovou a Dominiku Šalkovou. Chorvatky by měly hrát v sestavě Marčinková, Jana Fettová. Složení se ale může ještě změnit.
Úspěšnější tým vyhraje barážovou skupinu D a zajistí si místo v elitní skupině soutěže pro další ročník.
Devatenáctiletá Bartůňková, které patří 130. místo ve světovém žebříčku, prohrála ve Varaždínu poprvé. Nenavázala na páteční triumf nad Kolumbijkou Yuliannou Lizarazovou.
Duel s o 13 příček výše postavenou Marčinkovou prohrála za hodinu a 47 minut. Chorvatka zvítězila v baráži i potřetí.
Bartůňková přišla hned o první servis v zápase a dlouho se jí v prvním setu nedařilo na returnu. Teprve za stavu 3:5 měla první dva brejkboly, ani jeden ale nevyužila a Marčinková se ujala vedení.
Ve druhé sadě vedla rodačka z Prahy brzy 3:0, devatenáctiletá Chorvatka však dokázala srovnat a po dalším brejku servírovala za stavu 6:5 na vítězství.
Bartůňková ji ovšem k mečbolu nepustila a vynutila si tie-break. V něm česká tenistka vedla 6:2, pak však předvedla totální kolaps. Ani jeden ze čtyř setbolů neproměnila, Marčinková šesti míčky v řadě zkrácenou hru otočila a získala pro domácí tým první bod.
"Teď jsem smutná. V tie-breaku jsem měla velké šance. Dala jsem do toho všechno, víc jsem v daný moment udělat nemohla," tvrdila Bartůňková.
"Musím se na to podívat. Asi jsem byla na konci tie-breaku trochu pasivní, možná mi trochu ztuhla ruka. Ale neřekla bych, že jsem byla nervózní. Soupeřce to tam vyšlo, trefila i nějaké čáry. Hrála dlouhé údery, takže jsem se nemohla dostat k útoku," prohlásila.
Třináctá hráčka světa Nosková potvrdila v souboji týmových jedniček proti Ružičové roli favoritky. Ve Varaždínu vyhrála i podruhé, v pátek porazila Kolumbijku Camilu Osoriovou.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy smazala na začátku prvního setu ztrátu 0:2. Za stavu 5:3 ještě sadu nedokázala dopodávat, ale o jeho zisku pak rozhodla díky brejku ve 12. hře.
Také ve druhém dějství si Nosková závěr zkomplikovala. Přišla o vedení 4:1, v desátém gamu si však při servisu soupeřky vypracovala vedení 40:15 a využila druhý mečbol.
Baráž tenisového Poháru Billie Jean Kingové, skupina D ve Varaždínu:
Chorvatsko - Česko 1:1 po dvouhrách
Marčinková - Bartůňková 6:3, 7:6 (8:6), Ružičová - Nosková 5:7, 4:6