Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Devatenáctileté Češce pomáhá chytře zvolený program.
Místo větších asijských turnajů na tvrdém povrchu, kde by se musela prokousávat kvalifikacemi, jede Bejlek podzimní šňůru svých oblíbených zejména jihoamerických turnajů na antuce.
Povětšinou zde hraje pod značným tlakem, protože bývá jednou z nejvýše nasazených hráček i kvůli jasnému cíli, který si předsevzala: napěchovat si do konce sezony takový bodový polštář, který jí zajistí start v hlavní soutěži lednového Australian Open.
Její aktuální rozpoložení se ale nedá popsat jinak než spojením "absolutní dominance".
Bejlek po získaných titulech v italském Rende a minulý týden v mexickém Querétaru drtí konkurenci i v kolumbijském Cali. První tři soupeřky přehrála jasně bez ztráty setu a už postoupila do semifinále.
Celkově dokázala vyhrát v řadě patnáct zápasů, do kterých nastoupila.
Zatím poslední porážku si připsala v polovině září, kdy nestačila v italském Tolentinu na domácí tenistku Nurii Brancacciovou.
V žebříčku tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou, kterou někteří fanoušci na sociálních sítích v rámci současné jízdy překřtili na "drtičku Sáru", skáče stále výš.
Živý ranking ji aktuálně v pátek ráno eviduje na 73. místě s 912 získanými body. Pokud v Cali splní roli favoritky a vyhraje další dva zápasy, zastaví se na 988 bodech. Bude jediný bod za aktuálně sedmou nejlepší Češkou Barborou Krejčíkovou, které v žebříčku patří 64. pozice.
V pátečním semifinále vyzve Maďarku Pannu Udvardyovou, 108. tenistku světa.
