Velkolepé scény. Američané si zakrývali oči, Krejčíková je přiváděla k mdlobám

Česká tenistka v osmifinálovém thrilleru proti domácí Taylor Townsendové odvrátila osm mečbolů. To se nepovedlo nikomu v historii US Open. Navíc to dokázala způsobem, jaký bral dech a jaký americkým fanouškům přímo v aréně i u televizních obrazovek lámal srdce a přiváděl je k mdlobám.
Polovinu zápasu si přitom proti rozjeté Townsendové nevěděla rady. Deblová partnerka Kateřiny Siniakové ji zavalila precizní, ultrarychlou hrou a dvojnásobná grandslamová šampionka byla bezradná.
První set Češka prohrála jasně 1:6, ztrácela i ve druhém. Postupně a zprvu nenápadně ale našla cestu, jak se vrátit do zápasu. První mečbol odvrátila fantastickým vítězným forhendem za stavu 4:5 a došlo po něm k bizarní situaci.
Uličkami mezi tribunami se totiž dolů ke kurtu přiřítily děti s velkými žlutými míči, připravené sbírat podpisy. Na místě ale musely po chybě pořadatelů čekat další dlouhé desítky minut, Barbora Krejčíková totiž zápas nehodlala prohrát.
První odvrácený mečbol byl pouze lehkým předkrmem k tomu, co se odehrálo v tie-breaku druhé sady.
Ten se hrál 25 minut, přinesl 28 výměn a kamery zachytily v zákulisí turnaje další tenisty, jak rezignovali na veškerou tréninkovou činnost a nemohli se odtrhnout od obrazovek.
Scény to byly neskutečné.
Krejčíková střídala geniální a zlé momenty. Ty geniální zahrála s železnou pravidelností vždy proti mečbolům, naopak když měla set sama ukončit, chybovala.
Fanoušci na sítích si z toho začali dělat legraci a českou tenistku hrající proti mečbolům připodobňovat k Rogeru Federerovi nebo Novaku Djokovičovi v nejlepší formě.
Diváci na tribunách si zakrývali oči a po každém neproměněném mečbolu Townsendové nastalo na stadionu "ohlušující" ticho.
"Příběh odolnosti Barbory Krejčíkové. Neuvěřitelné vítězství," napsali organizátoři US Open po utkání. Devětadvacetiletá Češka vyhrála bláznivý tie-break 15:13 a třetí set ovládla 6:3.
"To je přímo herkulovský výkon," šílel americký komentátor po proměněném mečbolu.
Krejčíková potom ve čtvrtfinále vypadla s další Američankou Jessicou Pegulaovou, její osmifinálový duel se ale zařadil do zlatého fondu letošní sezony.
Když experti WTA minulý týden vybírali pět zápasů roku, v jejich seznamu se klání Krejčíková - Townsendová objevilo hned na prvním místě.
"Nebyl to ten nejsledovanější zápas, ale žádný jiný tolik nerozbušil srdce. Na mečbolech neudělala Townsendová žádné chyby, všechno to byly excelentní, tvrdě vybojované míče od Krejčíkové. Předvedla ten nejvíc vzrušující comeback," stálo v textu.
Podívejte se, jak Barbora Krejčíková odvrátila osm mečbolů:
