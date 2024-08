Video: Jako závod dragsterů. A Čech Vacek v něm dospurtoval na skvělém čtvrtém místě

Cyklista Mathias Vacek spurtoval čtvrtý ve 14. etapě Vuelty, nejdelší v letošním ročníku. Po 200,5 km zvítězil Australan Kaden Groves, v červeném trikotu lídra zůstal jeho krajan Ben O'Connor.

Dvaadvactiletému Vackovi při debutu na Grand Tour těsně uniklo třetí umístění mezi nejlepšími třemi.

Druhý muž zahajovací časovky a poté ještě 7. etapy dnes ve Villablinu finišoval s elitními spurtéry a nestačil jen na Grovese, hvězdného Belgičana Wouta van Aerta a Novozélanďana Corbina Stronga, jenž skončil třetí.

Groves vyhrál druhou etapu na letošní Vueltě. Jasně vedoucí muž bodovací soutěže van Aert skončil při debutu na španělské Grand Tour už posedmé mezi nejlepšími třemi, tedy v polovině dosavadních etap.

"Vlastně jsem ani nečekal, že to dneska půjde do spurtu, ale Visma to pohlídala a jít do spurtu jeden na jednoho s Woutem je úžasné," liboval si Groves po celkově šestém etapovém vítězství na Vueltě.

"Dneska jsem nezaváhal, myslím, že jsem zajel opravdu dobrý spurt. S Woutem to bylo jako závod dragsterů, ale je skvělé ho porazit," smál se.

Do boje o výhru se chtěl zapojit také druhý český mladík Pavel Bittner. Vítěz 5. etapy byl v úvodu spurtu čtvrtý těsně za Van Aertem, poté ale po náročném průběhu etapy s bolestivou grimasou svěsil nohy a dojel na 38. pozici.

Do cíle dojel ve stejném čase zhruba šedesátičlenný peloton navzdory tomu, že v závěru etapy cyklisty čekalo 22,8 km dlouhé stoupání první kategorie na Puerto de Leitarlegos.

Dlouhý, ale nepříliš prudký výjezd však spurtéři zvládli a od vrcholu už je čekal jen zhruba šestnáctikilometrový sjezd do cíle.

V technickém klesání měl mechanický problém druhý muž průběžného pořadí Primož Roglič ze Slovinska, díky výměně kola s týmovým kolegou a s pomocí stáje Red Bull-Bora hansgroge se však na vedoucí skupinu brzy dotáhl.

V pelotonu dojel bez problémů i lídr O'Connor, jenž tak stále vede před trojnásobným vítězem závodu Rogličem o 1:21 minuty.

Druhý týden Vuelty zakončí nedělní náročná 15. etapa o délce 143 km. Cyklisty čekají dvě vrchařské prémie první kategorie a pak 18,9 km dlouhé stoupání Cuitu Negru do cíle, jež je ohodnoceno vrchařskou prémií nejvyšší kategorie.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 14. etapa (Villafranca del Bierzo - Villablino, 200,5 km):

1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:21:34, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 4. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 5. Miquel (Šp./Kern Pharma), 6. Baroncini (It./UAE Team Emirates), …38. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale) 56:31:49, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:21, 3. Mas (Šp./Movistar) -3:01, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -3:13, 5. Landa (Šp./Soudal-Quick Step) -3:20, 6. Carlos Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -4:12, …63. M. Vacek -1:31:22, 125. Bittner -2:34:51.