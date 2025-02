Sparťanský trenér nezná pravidla a ještě to přizná, nechápe Švancara

"Ostravský brankář Dominik Holec byl proti Slavii fantastický, je ho třeba pochválit. Mnozí si řeknou, že měl štěstí, já si to úplně nemyslím,“ říká také v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

V Karviné se dvakrát zápas přerušil pro výpadek proudu. To je pro všechny hodně nepříjemné, sám jsem to asi dvakrát zažil. Děje se tak totiž většinou v zimních měsících, v mrazivých dnech, kdy je energetické zatížení mnohem vyšší a může snadno k výpadku dojít.

Hráče takové přerušování zápasu rozhodí. Jdou z mrazu do tepla, mohou se sice převléct, ale musí si udržovat tepovou frekvenci, koncentraci, není to nic příjemného. Pro všechny. Může to někoho vykolejit, jiného nakopnout. Naštěstí to netrvalo tak dlouho.

Vždycky se pak spekuluje, komu to prospělo. To ukáže konečný výsledek. Sparta přes dvoubrankové manko zápas otočila, tak to vypadá, že výpadky pomohly jí. Ale tak jednoznačné to není. Je však pravda, že trenér týmu, který prohrává, dostává možnost něco změnit, něco s utkáním udělat. Přeskupit řady, zvolit jinou taktiku, probrat to s hráči, vystřídat. V klidu a s dostatkem času.

Nejen mě trochu překvapilo, že dánský kouč sparťanů Lars Friis nezná pravidla a nevěděl, co v takovém případě následuje. To je malér. Asi to nikdy nezažil. Divné to ovšem je, přece mu to musel při odchodu do kabin někdo říct.

Hele, máme nyní tolik minut, než by byl zápas ukončen a opakován od nuly. Vedoucí mužstva, někdo z vedení. Skutečně mě tahle neznalost trochu překvapuje. A navíc se k tomu i přizná! Z hlediska koučování to však nepovažuju za tolik zásadní.

Slovenský záložník Lukáš Haraslín rozhodl o obratu, vstřelil všechny tři góly obhájce titulu. Dává krásné, famózní. Neustále podobným způsobem, kdy si navede míč a překonává brankáře obstřelem na zadní tyč. Někdo se může podivit, že si na to soupeř nedá pozor a neohlídá si to. Vždyť Haraslín vlastně dělá pořád to samé. Ale ubránit ho není nijak jednoduché.

Haraslín si neskutečně věří, to je základ úspěchu. Dokáže obránce přesvědčit, že má i jiné řešení, navede si ho, jak potřebuje. I já něco podobného používal. Klička, abych mohl střílet na zadní, ale často jsem to zasekl, navedl si míč ještě jednou, a když vystřelit nešlo, centroval levou. A často to vyšlo, i když spoluhráči na zadáka řvali bacha a varovali ho, co udělám.

Haraslínovi moc fandím, líbí se mi jeho hra po všech stránkách, je nesmírně šikovný, v tomhle přímo geniální. Proto bych obránce tolik nekritizoval, že mu to pořád baští.

Sparta ze čtyř střel na branku třikrát skórovala, Slavia proti Baníku pálila mezi tři tyče sedmkrát, vytvořila si mnoho vyložených šancí z bezprostřední blízkosti, radovala se jen jednou. Ostravský brankář Dominik Holec byl fantastický, je ho třeba pochválit. Mnozí si řeknou, že měl štěstí, já si to úplně nemyslím. Na lajně umí, někdy slávistické střely nebyly sice úplně povedené, ale na druhé straně se do šancí domácí dostávali a neustále se do zakončení tlačili.

Zápas se mi moc líbil, mohlo padnout víc gólů. Ukazuje se, že se Baník postupně nadále zvedá. Slavia byla na něj velice dobře připravená, ale jeho konkurenceschopnost se proti minulým létům zvyšuje. Se Slavií prohrál dvakrát nejtěsnějším rozdílem, na podzim vyhrál na Letné. Tam se to i zlomilo, hráči si začali věřit, že se mohou postavit i nejlepším týmům. Baník už do první čtyřky patří.

Viktorka Plzeň vyhrála v Teplicích, kde nikdo hrát nechce. Bolí to, je to nepříjemný soupeř, bere silným body. Já bych pochválil plzeňského trenéra Miroslava Koubka, že postavil do základu sedmnáctiletého záložníka Jiřího Panoše. Dosud sbíral menší minutáž, teď dostal důvěru. Za mě je to skvělý hráč, mladý klučina, který se nebojí hrát. Umí akci nachystat, byl v předfinální fázi u prvního gólu, na druhém má přímý podíl jako hlavní asistent. Těším se na jeho kariéru.

Reprezentační stoper Václav Jemelka dostal zbytečnou osmou žlutou kartu, nebude moci nastoupit v příštím kole doma proti Slavii. Já si na to dával bacha, myslel jsem na to, že mě čeká bonbonek, o který nechci přijít. Ale on je asi jiný, při zápase na takové věci nejspíš nemyslí. Potvrzovali mi to brněnští bijci Petr Křivánek nebo Honza Palinek, že byli tak zapálení do probíhající špílu. Nezazlívám mu to proto. Sám si to už teď vyčítá.

Jsem přesvědčen, že při utkání se Slavií bude na tribuně nejnaštvanějším divákem, protože přijde o takové utkání.

Máme nového člena Klubu ligových kanonýrů, je jím jablonecký Honza Chramosta. Moc mu gratuluju, je to pro něj skvělý úspěch, já to nedokázal. Když si proberu, kolik zranění ho provázelo, tak klobouk dolů. Nakonec mu sedl Jablonec, pomohl mu trenér Petr Rada a následně Luboš Kozel, ale hlavně je zdravý. Ještě nějaký gól určitě dá.

Já si ho moc považuju, že všechny góly vstřelil jenom v naší lize, která je běhavá, dobře organizovaná v defenzivě, náročná. Prosazoval se, ať byl kdekoli, zaslouží si velké uznání.

České Budějovice opět prohrály, ale v devíti vstřelily dva góly. Cítím, že se mužstvo po návratu Jirky Lercha na lavičku semklo, slyším i diváky, jak povzbuzují. Nemohou však přijít takové chyby od zkušených hráčů, kteří mají mužstvo táhnout.

Jirka Skalák udělal dva nesmyslné fauly, minule neproměnil proti Bohemians penaltu. To na ostatní dolehne. Atmosféra musí být v šatně hrozná. Mužstvo nevyhrálo snad rok, hráči neberou prémie, nic si nevydělají, nepřichází žádná radost. Budějovice prožívají příšerný ročník.

Mladoboleslavský tvůrce hry Tomáš Ladra neproměnil v Liberci penaltu, mohl snížit na 1:3. Vyčítá se mu, že kdyby uspěl, mohli Středočeši se zápasem ještě něco udělat, protože pak přišel jejich další gól. Nejsem o tom přesvědčen. Liberec byl na utkání patřičně nabuzený a nažhavený, vlastně rozhodl v první půli. Vítězství už potřeboval, slyšel jsem různé zvěsti o nepevné pozici trenéra Radka Kováče, tohle mužstvu pomohlo. Případně proměněná penalta by už nic podle mého nezměnila a body domácím nevzala.