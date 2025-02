Sparta pouští reprezentanta. Daněk míří na hostování s opcí do Lince

Český fotbalový reprezentant do 21 let Kryštof Daněk opustil Spartu a zamířil na půlroční hostování do Lince. Tým LASK má opci na případný přestup a v létě může dvaadvacetiletého ofenzivního záložníka získat natrvalo. Oba kluby o tom informovaly na svých internetových stránkách.

Daněk přestoupil do Sparty v létě 2022 z Olomouce, jejímž je odchovancem. V podzimní části sezony 2022/23 patřil do základní sestavy, postupně v ní ale místo ztratil, byť s Letenskými oslavil zisk ligového titulu. Minulý ročník strávil na hostování v Pardubicích a pak se vrátil do Sparty.

V této sezoně zasáhl za Pražany jen do devíti kol nejvyšší soutěže a gól v nich nedal. V závěru podzimu byl zraněný. V úvodních třech soutěžních zápasech jarní části sezony si připsal pouze šest minut coby střídající hráč v utkání Ligy mistrů v Leverkusenu. V české lize má na kontě 116 startů a 15 branek.

Daněk mění dres i vzhledem k tomu, že potřebuje větší herní vytížení před červnovým evropským šampionátem do 21 let na Slovensku. Ofenzivní univerzál si vyzkouší první zahraniční angažmá. LASK v minulé sezoně skončil v rakouské lize třetí, v tomto ročníku mu patří až sedmá příčka a aktuálně by se tak těsně nedostal do nadstavbové skupiny o titul.