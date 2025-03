Sparta? Bez nápadu, bez důrazu, nic, diví se Bičík proměně. Baník na druhé místo má

"Sparta sice vyhrála derby, ale pro porážku v Liberci vysvětlení nemám. Vlažný výkon, bez náboje, bez nápadu, žádný důraz, špatná řešení složitých situací, prohrané souboje. V ofenzivě vůbec nic," říká bývalý brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Po výhře nad Jabloncem je už Slavia vítězem základní části, nikdo ji nemůže předstihnout a podle mého už bude nadstavba z hlediska boje o titul o ničem.

Slavia má obrovský náskok, mužstvo je zkušené, vedou ho dobří trenéři, celý realizační tým. Už si ho nenechají utéct. Ale já tak mluvil už v zimní přestávce, titul je jasný.

Sparta sice vyhrála derby, ale pro porážku v Liberci vysvětlení nemám. Co dali do zápasu se Slavií, proti Liberci chybělo.

Vlažný výkon, bez náboje, bez nápadu, žádný důraz, špatná řešení složitých situací, prohrané souboje. V ofenzivě vůbec nic. Naprosto jiná podoba oproti derby. Jestli nastalo sebeuspokojení, nevím.

Na jaře Sparta poprvé prohrála. Zaslechl jsem názory, že ani v předchozích zápasech to nebyla žádná jízda. Že dvoubrankové manko v Karviné otočil vynikajícími trefami Lukáš Haraslín. Že kdyby Zorvan v Olomouci proměnil penaltu, všechno by bylo jinak. Že v derby proti deseti vyšla standardka a druhý gól byl darovaný.

Moc s tím nesouhlasím. Ve fotbale se stává, že lepší prohraje. Sparta ukazovala svou sílu při využívání příležitostí, vnitřní při otáčení nepříznivého stavu. Obvykle ji navíc podrželi náhradníci, což se v Liberci nestalo, také zapadli do průměru. Silný tým vyhrává zápasy, v nichž je jednoznačně horší. A za čtrnáct dnů se na to nikdo neptá.

Dánský trenér Lars Friis nevzal na utkání nigerijského útočníka Victora Olatunjiho, protože přišel pozdě na trénink. Námitky, že stačila pokuta a neměl oslabovat mužstvo, neberu. S trenérem absolutně souhlasím.

Nejde, aby měl některý hráč výjimky. Finanční trest mi přijde jako nedostatečný, do týmové kasy něco dá, znám to, sám jsem ji nějakou dobu na Spartě držel, ale jinak to je neakceptovatelné.

Existují pravidla, která se musí dodržovat. Nepřijde jeden, pak druhý, bude z toho holubník. To v žádném případě nejde.

Ostravští fanoušci se těší, jak si to přespříští kolo rozdají se Spartou doma přímo o druhé místo. Baníku to přeju, jeho vzestup je pro fotbal jen dobře, přináší zajímavý náboj. Čeká nás velmi napínavé utkání.

A Baník na to má. Vyhrál zaslouženě po dlouhých letech v Plzni, úžasně odpracovaný zápas, kdy několikrát tým podržel brankář Dominik Holec.

Říkalo se, že bez Ewertona bude mužstvo poloviční. Opět se ukazuje, že jeden hráč tým nedělá. Jestli se uzdraví, určitě něco především do útočné fáze přinese, ale jenom na něm Baník nestojí.

Ještě před několika koly měla Plzeň na druhém místě šest bodů na Spartu. Teď se propadá. Souhlasím s názorem, že náročné jaro na třech frontách na mužstvo dolehlo. Přiznává to i trenér Miroslav Koubek.

A není neobvyklé, že jistý úpadek přichází po vyřazení z evropské scény. Také jsem to se Spartou zažil. Jedete v nastaveném módu, těšíte se na slavné soupeře, velké stadiony, únavu vůbec neřešíte. Pak to však všechno dolehne.

Doslova hrůzný zápas prožil v Edenu jablonecký brankář Jan Hanuš. Napřed riskantní rozehrávka, pak zavinil penaltu, nakonec si dal vlastňáka. Je mi ho hrozně líto.

Jako trenér bych mu vyčítal jen ten první. Rozhodnutí rozehrávat na riziko bylo jeho, hráč si má sice pokrýt míč a nenechat se předskočit, ale on to vidí před sebou, měl poznat, že posílá těžký balon, a zvolit jiné řešení.

Před penaltovým střetem předvedl vynikající zákrok zblízka, šel si pro balon, Douděra byl rychlejší a bystřejší. Především slávistický záložník zaslouží pochvalu. Hanuš ho neviděl, nevěděl o něm. Možná mu mohli pomoci spoluhráči, křiknout, upozornit ho.

Třetí gól byla až nehorázná smůla. Střela do břevna, míč pošle znovu na bránu spoluhráč Polidar, zastaví ho, nakonec si ho srazí do sítě gólman nohou.

Vypadá při tom jako nesmírný blbec, ale nemohl za to. Trenér Luboš Kozel ho také podržel, stabilní výkony mu odvádí celou sezonu.

Vyslovenou chybu udělal olomoucký brankář Stoppen, proklouzla mu poměrně lehká střela Vlkanovy. Neviděl jsem záběr zezadu, jestli mu někdo nepřeběhl nebo střela nebyla schovaná, ale je to každopádně veliká hrubka, tohle má chytat. Technicky šel na něj špatně. Ale mužstvo mělo dost času se zápasem ještě něco udělat. Když přijde minda v devadesáté minutě, je to docela něco jiného.

Naopak za hrdinu je bohemácký Milan Reichl, který tým v Mladé Boleslavi několikrát podržel.

Pardubice prohrály doma s Duklou, ještě na jaře nevstřelily gól. Neuvěřitelné! Přitom šance mají, proti Plzni létal míč několikrát na čáře, proti Dukle trefily třikrát brankovou konstrukci.

Na útočných hráčích leží deka, kterou trenér sám nesundá. Spadne z nich prvním šourákem, šestkrát odraženým míčem, který proklouzne do soupeřovy sítě. Jde jen o to smůlu prorvat.