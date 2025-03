Zářez na jihu Čech. Sudí neměl penaltu pískat. A VAR mlčel...

I komise rozhodčích uznala: Tohle není penalta. Sudí Ladislav Szikszay hrubě ovlivnil nedělní utkání fotbalové ligy, když v klíčovém okamžiku nařídil proti Českým Budějovicím nesmyslnou penaltu, z níž Karviná vyrovnala na 1:1. Jihočeši nakonec prohráli 2:3.

Beznadějně poslední Jihočeši se už už nadechovali, že by třeba mohli poprvé v sezoně vyhrát.

Proti Karviné se rychle dostali do vedení, když je ale ve 24. minutě srazil výrok Szikszaye.

Arbitr k všeobecnému překvapení posoudil pád hostujícího Čavoše jako faul Tischlera a ukázal na penaltu. "Ve 24. minutě utkání rozhodčí chybně nařídil pokutový kop pro hostující družstvo," uvedla v dnešním prohlášení i komise rozhodčích.

Ta sice objevila, že "hráč domácího družstva č. 14 sice lehce zasáhl hráče hostujícího družstva č. 28 kolenem do kolene", ovšem uznala, že "tento kontakt nebyl příčinou jeho pádu".

Zarážející je, že ani videorozhodčí neopravil zjevně chybný Szikszayův ortel. "VAR měl v tomto případě intervenovat," přisvědčila komise.

Karviná z penalty srovnala a nakonec obrátila duel ve své vítězství 3:2.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho ligového kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Komise uvedla, že za 26. kolo byla požádána o vyjádření pouze ke dvěma situacím.

Tím druhým byla rovněž sporná penalta, z níž Dukla rozhodla o vítězství 1:0 v Pardubicích.

Sudí Karel Rouček ji nařídil za střet Davida Šimka s hostujícím Kevinem-Princem Millou.

"Hráč domácího družstva č. 4 zasáhl předloktím ruky obličej hráče hostujícího družstva č. 22. Pro nařízení pokutového kopu je podstatné, že k zasažení soupeře došlo výrazně dříve, než hráči podstoupili souboj o míč," tvrdí komise.

Tomu, že se však jedná o hodně kontroverzní moment, který rozhodl takhle důležitý souboj, nasvědčuje další vyjádření komise, podle něhož "pokud by rozhodčí pokutový kop nenařídil, nejednalo by se o zjevnou chybu a VAR by v tomto případě neměl intervenovat".

Pražané se díky vítězství odpoutali od předposledních Pardubic na rozdíl čtyř bodů…