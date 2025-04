Vítězná premiéra na domácím MS. Češky v Budějovicích přehrály Švýcarsko s nulou

České hokejistky mají za sebou úspěšný vstup do domácího mistrovství světa v Českých Budějovicích. Před tuzemskou rekordní návštěvou na ženském hokeji 5 859 diváků porazily ve skupině A Švýcarsko 3:0. O tři góly vedly už ve 29. minutě.

Góly vstřelily Klára Hymlárová, která otevřela skóre v páté minutě, v přesilovce Kristýna Kaltounková a Tereza Pištěková. Čisté konto uhájila jako první brankářka na šampionátu Klára Peslarová, potřebovala na něj 26 úspěšných zákroků.

"Za celý zápas z ní nevypadl jediný puk. Když měla stát, tak to ustála, když měla být na kolenou, byla na kolenou. Všechny zákroky a rozhodnutí v jejím podání byly s jistotou a klidem. Jakoukoliv šanci soupeř měl, my jsme byli v klidu, protože jsme věděli, že když Klára na puk vidí, tak to chytne. Obránkyně zároveň odvedly skvělou práci, že nedovolily dorážky a clonění," řekl asistent trenérky Carly MacLeodové Dušan Andrašovský.

Dalšími soupeřkami národního týmu, který usiluje o třetí medaili za poslední čtyři roky po bronzech z let 2022 a 2023 a loňském čtvrtém místě, budou v pátek hokejisty USA. Američanky dnes deklasovaly Finsko 7:1.

Skvělou atmosféru ve vyprodaném hledišti Budvar arény rozproudilo už slavnostní zahájení turnaje před úvodním buly. A byla čím dál lepší i zásluhou výkonu českých hráček, které uklidnila vedoucím gólem Hymlárová poté, co pověsila puk povedenou ranou do horního růžku branky střežené Brändliovou.

Další možnost nevyužila jen chvilku nato Šapovalivová. Na druhé straně mohla vyrovnat kapitánka švýcarského výběru Stalderová, ale Peslarová byla proti. Češky pak přečkaly oslabení při vyloučení Tejralové a ze stejné situace před první přestávkou skórovaly. V čase 19:47 už po 11 sekundách jejich první přesilovky zvýšila skvělou ranou z kruhu Kaltounková.

Hned v nástupu do druhé třetiny měla další dobrou příležitost Šapovalivová, ani v tomto minisouboji s Brändliovou však neuspěla. Ve 27. minutě podržela tým opět výborně chytající Peslarová, když vychytala znovu Stalderovou, která se po povedené individuální akci proháčkovala až před brankoviště.

Chvilku poté překonala Brändliovou lehkou tečí před brankou Pištěková a zvýšila na 3:0. Na tyčku pak zazvonila Plosová, jen gólová tečka scházela povedené akci Mlýnkové.

Třetí třetina byla hodně rozkouskovaná vyloučeními, na ledě přibylo nervozity, ale skóre už se přes několik velkých příležitostí na obou stranách nezměnilo. Největší šanci měla Pejzlová, ale Brändliovou překonat nedokázala. V závěru už se hrálo jen o čisté konto, které Peslarová uhájila.

"Klára nás podržela jako vždycky. Je na ní spoleh a jsme rády, že ji můžeme mít v bráně, protože je to výborná gólmanka. Byla super atmosféra a nakoplo nás to," uvedla Pištěková.

"Sama jsem navíc z Budějovic. Měla jsem tu rodinu, kamarády… Hrát tady před vyprodaným stadionem je obrovské, něco neskutečného. Navíc jsem díky šťastné teči dala gól, ale i takové se počítají. Jsem za něj moc ráda," dodala.

Mistrovství světa hokejistek v Českých Budějovicích:

Skupina A:

Česko - Švýcarsko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Hymlárová (Mlýnková, Trnková), 20. Kaltounková (Mrázová, Šapovalivová), 28. Pištěková (Přibylová, Trnková). Rozhodčí: Kainbergerová (Rak.), Lieffersová - Welshová (obě Kan.), Lundgrenová (Švéd.). Vyloučení: 6:3. Využití: 1:0. Diváci: 5 859.

Sestava ČR: Peslarová - Čajanová, Tejralová, Trnková, Pejšová, Lásková, Radová, Seroiszková - Mrázová, Kaltounková, Šapovalivová - Vanišová, Hymlárová, Křížová - Mlýnková, Pejzlová, Neubauerová - Pištěková, Přibylová, Plosová - Juříčková. Trenérka: MacLeodová.

Finsko - USA 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Branky: 28. Nieminenová - 3. a 6. Scamurraová, 12. a 43. Panneková, 21. Steckleinová, 29. Knightová, 42. Heiseová.

Skupina B:

Švédsko - Německo 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky: 11. Thuviková, 29. Hallinová, 43. Kjellbinová, 44. T. Johanssonová, 59. Olssonová - 34. Luisa Welckeová, 51. Nixová.