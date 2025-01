Ruska pěnila, Muchová ji otrávila skličující bilancí. Pak se smála úprku trenérky

Karolína Muchová je v rakouském Linci největší favoritkou na titul, už ve druhém zápase se však musela vybičovat ke špičkovému výkonu. Čtvrtfinálová bitva s Ruskou Anastasií Potapovovou nabídla kvalitu i patřičné drama. Česká tenistka v závěru přivedla soupeřku k zoufalství.

"Jsem moc ráda, že jsem to zvládla. Tohle jsou zápasy, které nejvíc posouvají a ze kterých si člověk vezme nejvíc," pochvalovala si osmadvacetiletá česká tenistka po utkání v rozhovoru pro stanici Canal+ Sport 2.

"Ona hrála skvěle až do konce," ocenila Muchová soupeřku, se kterou se po závěrečném míčku po vítězství 6:3, 3:6, 6:3 u sítě vřele objala.

Samotný vypjatý duel ale žádnému přátelství nepřál. Tenistky si nic nedarovaly a jestliže v prvním setu vyhrála Češka působivou statistku 16:2 na vítězné míče, Ruska ve druhém dějství oplácela podobně drtivým tenisem.

Najednou hrála rychleji, střílela rychlé bomby od boku a Muchová nestíhala.

"Bylo to strašně těžké. Ve druhém setu jsem nevyužila nějaké šance, dělala jsem chyby. Ve třetím jsem to ale dokázala překonat," oddechla si 19. hráčka světového žebříčku.

Třiadvacetiletou protivnici nakonec dokázala naprosto otrávit. Zejména tím, jak nadstandardně hrála v těch nejdůležitějších výměnách.

Muchová ve 131 minut trvajícím duelu odvrátila jedenáct z dvanácti brejkbolů. Skoro všechny přitom mocí vítězných míčů. Žádná opatrnost, žádné obavy. Jen aktivita, agresivita a víra ve vlastní schopnosti.

"Vyplatilo se mi to, nečekat jestli soupeřka zkazí. Vyplatilo se mi to i v minulosti. Vždycky si pro to chci jít, skoro bych řekla, že to radši zkazím, než aby si to soupeřka sama uhrála," vyprávěla olomoucká rodačka.

Sama si prý všimla, že Ruska začíná být frustrovaná. Nejspíš právě tenhle mentální převrat byl klíčem k vítězství.

Potapovová stále častěji pěnila, mlátila raketou, svému trenérovi neustále gesty naznačovala, jaký kousíček chyběl k tomu, aby Muchová udělala chybu.

"Tak to ale úplně nebylo, i ona to měla občas těsné," jen se česká tenistka usmívala.

Oceňovala pomoc českých diváků, v Linci měla k dispozici takřka domácí atmosféru. "Je moc příjemné slyšet české fandění a vidět české vlajky," uznala. Během zápasu si nechala znovu zatejpovat pravé stehno, o případném zranění ale nechtěla hovořit.

"Nemusíte se o mě obávat," odpověděla na otázku reportéra Canal+ Sport Karla Knapa.

V Linci napodobila někdejší úspěch své trenérky Kirsten Flipkensové.

Tenis na CANAL+ Sport Od pondělí 27. ledna se v Linci hraje turnaj z kategorie WTA 500, na který jsou přihlášené Karolína Muchová, Kateřina Siniaková nebo Ukrajinka Elina Svitolinová. CANAL+ Sport 2 z místa vysílá živá studia a roli expertky tu zaujímá Andrea Sestini Hlaváčková. Zdroj: Sport

Belgičanka v Rakousku také hrála semifinále před deseti lety, což v rozhovoru na kurtu Muchové připomněla místní legenda Barbara Schettová.

"Můžeš mi říct, jaké jsou její kvality coby trenérky? Podívej se, ona utíká pryč," rozesmála někdejší světová sedmička českou tenistku.

"Má spoustu kvalit, její rady mi moc pomáhají, je skvělé mít ji v týmu," odpověděla Muchová.

Místní výsledek své aktuální mentorky může překonat v sobotu, kdy bude v Linci bojovat o postup do finále a pokračovat v útoku na vysněný a teprve druhý titul dosavadní kariéry.