"Teď je ta šance". Ohromný výkon Muchové vyvolal napětí, pomáhá i belgická mentorka

Soupeřku vůbec nenechala nadechnout, hnala ji od prvního míčku a nakonec jí povolila jen pět her. Česká tenistka Karolína Muchová v Linci prvním zápasem potvrdila roli nasazené jedničky a po jejím postupu do čtvrtfinále sílí napětí expertů, zda to olomoucká tenistka dotáhne v Rakousku ke druhému titulu kariéry.

3:43 Sestřih zápasu Karolíny Muchové se Sarou Sorribesovou Tormovou | Video: Canal+ Sport 2