Drsný rozkol v reprezentaci. Tohle mám za oddanost české vlajce? diví se opora

Českou basketbalovou reprezentaci zasáhl rozkol. Dlouholetá opora Ondřej Balvín oznámil, že nepoletí s týmem k závěrečnému duelu kvalifikace mistrovství Evropy, které mužstvo sehraje dnes ve Velké Británii.

Podle generálního manažera českého elitního výběru Jiřího Welsche oznámil pivot španělského Obradoira v sobotu, že do Británie nepoletí.

"Toto rozhodnutí předem nekonzultoval s nikým z realizačního týmu," upozornil Welsch o víkendu v tiskové zprávě.

"Neprezentoval žádný legitimní důvod k tomu, aby tým opustil, a nebyl ochotný k přijetí žádného z nabízených kompromisů," pokračoval bývalý skvělý basketbalista.

"Z našeho pohledu se jedná o opuštění týmu bez dohody a souhlasu, které vyhodnotíme po skončení aktuálního kvalifikačního okna," doplnil Welsch.

Dvaatřicetiletý Balvín na situaci reagoval v neděli na svém Instagramu. "Rád bych se vyjádřil ke kontroverzi, kterou vyvolaly některé osoby z realizačního týmu reprezentace. Den po posledním zápase jsem si sedl s (trenérem) Diegem Ocampem a oznámil mu, že se nezúčastním utkání v Anglii. Důvod je jednoduchý - nechci riskovat zranění v zápase, který podle mého názoru nemá pro mě význam, protože hlavní cíl, tedy kvalifikace na mistrovství Evropy, byl splněn," uvedl rodák z Ústí nad Labem.

"Ondra nás o svém rozhodnutí nejet na poslední utkání kvalifikačního okna informoval před včerejším tréninkem, kterého se zúčastnil. Bylo to jeho samostatné rozhodnutí, které dopředu s nikým z realizačního týmu nebo z vedení reprezentačního mužstva nekonzultoval a nekomunikoval. Je to krok, který je učiněn bez jakéhokoliv souhlasu nebo dohody," zopakoval Welsch přímo v Newcastlu, kde se dnešní zápas odehraje.

"Nejen díky načasování jsme byli v podstatě postavení do pozice, kdy jsme tohle rozhodnutí mohli pouze přijmout. Z našeho pohledu Ondra neprezentoval jakýkoliv legitimní nebo relevantní důvod k tomu, aby s nám k utkání neodcestoval. Ondra nereflektoval na jakékoliv návrhy, ať už trenéra nebo mě, na alternativní řešení té situace. Teď se soustředíme na to, co se děje tady, a vracet se k tomu budeme až později," doplnil Welsch.

Balvín poukázal na to, že potřebuje zůstat fit na závěr sezony a boj Obradoira o postup do ACB ligy.

"Jasně jsem vysvětloval svou situaci v klubu, kde jsem aktuálně jediným zdravým hráčem na své pozici. V minulosti mě národní tým v podobné situaci, kdy už o nic nešlo v kvalifikaci na domácí ME, prosil, abych přijel, protože na mé pozici nebyl k dispozici jiný hráč. Výsledkem bylo, že jsem se hned v prvním zápase zranil a byl dva měsíce mimo hru. To mělo vážné důsledky i pro můj klub (Bilbao), který tu sezonu málem sestoupil do druhé ligy a zachránili jsme se až v posledním kole," připomněl Balvín.

Počítal s tím, že příležitost dostanou další hráči kádru. "Mým dalším argumentem bylo, že tento zápas je ideální příležitost pro mladé hráče na mé pozici, aby získali zkušenosti, dostali potřebnou minutáž a vyzkoušeli si jinou úroveň basketbalu, na kterou nejsou zvyklí. Pokud někteří lidé v realizačním týmu nejsou schopni tuto situaci pochopit.... O to víc mě mrzí, že místo toho, abychom to mezi sebou pozitivně uzavřeli splněním společného cíle, se rozhodli na mě veřejně útočit," prohlásil Balvín, který nechyběl v roce 2019 u šestého místa na mistrovství světa v Číně a na olympijských hrách v Tokiu o dva roky později.

"Reprezentuji Českou republiku od svých 15 let a vždy jsem tak činil s hrdostí. Jako jeden z pilířů národního týmu jsem pomohl zviditelnit český basketbal na mezinárodní scéně. A tohle je reakce, které se mi dostává za mou oddanost české vlajce? Jen proto, že jsem jednou v situaci, která nic neřeší, upřednostnil klub, který mě zaměstnává?" dodal Balvín.

S týmem do Newcastlu neodcestoval ani rozehrávač Tomáš Satoranský z Barcelony. "Tomášova situace byla diametrálně odlišná. Protože to, že s námi neodcestoval sem, byl krok, který jsme dlouho dopředu diskutovali. Mluvili jsme o něm se všemi zúčastněnými stranami - primárně Tomáš, reprezentační tým a klub Barcelona. Motivem toho kroku jsou některé osobní důvody Tomáše, které nemůžu dál komentovat, samozřejmě ve spojení s nějakou situací v Barceloně. Došlo pouze k aktivaci domluvy, která byla realizovaná s výrazným předstihem," dodal Welsch.

Balvín byl při páteční porážce s Řeckem 89:93 po prodloužení nejlepším střelcem týmu s 19 body, přidal osm doskoků a tři asistence. Česku zajistila postup výhra Velké Británie v Haagu nad Nizozemskem. Šampionát budou na přelomu srpna a září budou hostit Kypr, Finsko, Polsko a Lotyšsko.