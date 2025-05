Rodí se Slavia pro LM: dvě opory na cestě ven, náhrada z ciziny nebo z Baníku

Slávistická fotbalová rodina je stále ve víru mistrovských oslav, ale klubový management už pracuje na tvorbě kádru pro obhajobu titulu a pro boje v základní fázi Ligy mistrů. Z Edenu do světa by mohly vyletět dva opěrné body středu pole. Náhrada za ně se loví v zahraničí, ovšem také v ostravském Baníku.

Jaroslav Tvrdík, výkonný šéf Slavie, odvětil po vypuknutí mistrovské euforie na otázku, jak dlouho bude klub návrat na tuzemský trůn slavit: "Dva tři dny, ale pak zase budeme pracovat."

Je tomu skutečně tak.

V Edenu již zbrojí na další sezonu. Tým čeká comeback do Champions League, kde pod trenérem Jindřichem Trpišovským dosud nevyhrál, byť herně slibně vzdoroval Interu Milán či Barceloně.

A zároveň červenobílí budou chtít opět vyhrát Chance Ligu, což by klubu zajistilo znovu postup do základní části Ligy mistrů.

Takže početný kvalitní kádr, který by zvládl úspěšně zápasy na obou frontách, je nutností. První obrysy škatulat jsou již na obzoru.

V létě s velkou pravděpodobností zmizí ze šatny dvacetiletý Senegalec El Hadji Malick Diouf. Rychlé a lehké nohy, tah na bránu, dynamická technika, smysl pro kombinaci i odpovědnost při bránění z něj učinily vábničku na kluby z top lig. I když jaro promarodil.

"S jeho odchodem se už téměř najisto počítá," shodují se zdroje Aktuálně.cz.

Čtyři starty v kvalifikaci Ligy mistrů, osm zápasů v Evropské lize s jednou asistencí, čtyři reprezentační zářezy, to jsou čísla, na která nápadníci slyší. Navíc Diouf obsáhne všechny role u levé lajny a neztratí se ani ve středu.

Cenu, kterou specializovaný server transfermarkt odhaduje na 16 milionů eur (403 milionů korun), tichý Senegalec vyšrouboval zejména na podzim. V Chance Lize vstřelil šest gólů a na tři přihrál.

Však ho také uznávaná švýcarská společnost CIES Football Observatory určila za nejlepšího ofenzivního levého beka do 21 let na světě.

Odborníci k tomu dospěli na základě statistických dat měřících obrannou činnost, hru ve vzduchu, přihrávky, vytváření šancí, driblinky a zakončení.

V tu dobu se dokonce mluvilo o tom, že slávistického krajního hráče má na radaru Liverpool, hledající alternaci k Andrewu Robertsonovi.

"Chce ho také Nottingham Forrest, Brentford a Crystal Palace," dodával deník South London Press.

"Je žhavým zbožím. Aby se tolik klubů zajímalo o našeho hráče, to jsem nezažil roky. A to máme za sebou zajímavé přestupy. Máme filozofii, že když přijde nabídka z Premier League, tak ji neodmítáme. A teď je otázka, jestli to bude v lednu, nebo v létě," glosoval to tenkrát Jaroslav Tvrdík, předseda klubového představenstva.

Vše směřuje k tomu, že to bude v létě. Navzdory Dioufovým jarním trampotám. Nejprve zkraje března nedohrál derby se Spartou. V souboji před letenskou střídačkou nechal levou nohu pod Emmanuelem Uchennou, ten míč odehrál ve skluzu a potom na soupeře neúmyslně sedl. Diagnóza? Prasklina v lýtkové kosti.

Uzdravený Diouf se objevil v sestavě zase v dubnovém čtvrtfinále domácího poháru proti Olomouci, ale vydržel na ploše jen 22 minut. Pak musel s bolavým kotníkem zpět na marodku. Mistrovského veselí na Hané se zúčastnil jen jako náhradník.

Ovšem to spíš z preventivního důvodu.

Nikdo by neriskoval recidivu zranění u hráče, jehož prodej může přivát do klubu stamiliony. Jen pro přesnost: Slavia přivedla Dioufa z norského Tromsö za 2,7 milionu eur. Nyní se může tahle investice do Edenu vrátit s vysokým ziskem.

Do pokladny by mohl přispět i přesun Christose Zafeirise. Řecký kreativec se zalíbil Benfice Lisabon, která v Edenu pravidelně rozhazuje sítě. Doletěla si sem pro Alexandera Baha či Davida Juráska. Už na jaře svítila na síti X informace, že za něj Slavia požaduje 20 milionů eur, což z Edenu rázně dementovali.

Teď je však tohle téma zpátky na scéně.

Zafeiris se stěhoval do Prahy s potenciálem zázračné desítky, ale tyhle prognózy tolik nenaplnil. Když byl v dobré kondici, měl záblesky geniality, ovšem Slavia potřebuje hráče s konzistentně nadprůměrnou formou.

"Když se Slavia dohodne na rozumné ceně, nebude jeho obchodu bránit," hlásí zdroje Aktuálně.cz.

Kdo by zacelil díry ve slávistické středové řadě?

"První volbou jsou cizinci," shodují se lidé blízcí klubu. "Zároveň je však jasné, že limitem může být cena," dodávají.

Slávisté si obšlapují možnosti tradičně na severu Evropy, ale rozhlížejí se i jinde. Současně vědí, že za kvalitu ze zahraničí se musí připlatit.

A tak už mají připravený i plán B v českém balení. Jeho stopy vedou do Baníku Ostrava, konkrétně ke jménům Jiří Boula a Michal Kohút.

První dorazil na Bazaly před dvěma a půl lety z druholigového Táborska s pověstí nadějného defenzivního záložníka. Před tím měl pestrou kariéru. Z malého klubu ČAFC Praha se vykopal do sparťanské akademie. V devatenácti ze Strahova odešel na vysokou školu do anglického Derby, kde hrál univerzitní ligu a potom i sedmou soutěž za Mickleover.

V Ostravě dorostl do reprezentace a teď se klube jeho návrat do Prahy. Nikoli však na Letnou, nýbrž k rivalovi.

Ovšem překážek je ještě dost. Třeba výše případného odstupného. Baník si Boulu totiž nedávno pojistil novou smlouvou, která mu vyprší v létě 2027. Což samozřejmě jeho eventuální přestup nezlevňuje.

"Věříme, že se ještě bude zlepšovat," zdůraznil Luděk Mikloško, sportovní ředitel ostravského klubu při prodloužení kontraktu.

Michal Kohút si o pozornost Slavie řekl nejen tím, jak se obdivuhodně rychle adaptoval v Baníku po stěhování ze Slovácka, ale zejména stylem hry. Akcelerace, drzost, solidní technika, pohotová střela, univerzálnost, to jsou jeho hlavní zbraně, které by od léta mohl uplatňovat v červenobílém dresu.

Šulc? Uzavřená kapitola to není

Ovšem to se může týkat také třeba Pavla Šulce. Ano, Viktoria Plzeň se dušovala, že její ofenzivní poklad poputuje po konci jara za západní kopečky a nikdy ne do Edenu. Sám hráč se přiklonil ke stejnému scénáři.

Jenže co když se nenajde v cizině klub, který by do Štruncových sadů byl ochotný poslat sumu atakující 10 milionů eur? A bude vůbec o českého reprezentanta v top ligách rvačka, když v posledních letech tomu tak v případě tuzemských hráčů rozhodně nebylo?

Klidně se tedy může přihodit, že na Šulce bude rozumná nabídka jen ze Slavie. A co pak? Naznačit odpověď může rok starý transfer Tomáše Chorého ze západu Čech do Edenu. Tenkrát si taky nikdo nemyslel, že by k němu někdy mohlo dojít, leč stalo se.

Plzeňský šéf Adolf Šádek je mistrem nečekaných zvratů. A hráči rádi mění rozhodnutí, jakmile vidí garanci razantního zvýšení platu. Počkejme si, tahle sága se může táhnout až do posledního týdne letního přestupového okna.

Co kauza olomouckého střelce Jana Klimenta a Slavia?

"Náš klub se na operaci Honzy Klimenta trošku podílel. Měli jsme a máme o něj velký zájem, on ho projevil taky. Jsem šťastný, že pan Tvrdík je s ním taky v kontaktu," pravil Trpišovský.

Berme to spíš jako povzbuzení pro pacienta, který se zotavuje po zlomenině nohy. Střelci je jednatřicet, a jestli by po uzdravení byl schopen nabídnout parametry pro Ligu mistrů, připomíná věštění z křišťálové koule.

Že v Edenu už je a bude rušno, lze však brát za tutovku.