Odchody ze Sparty? Řeší se čtyři velká jména. Kabinu však zřejmě čeká razantní řez

Zatímco rival ze Slavie už oslavil mistrovský titul a začíná zbrojit na účast ve skupině Ligy mistrů, Spartu čeká ligový a pohárový finiš, ve kterém se bude snažit napravit dojem ze zpackané sezony. Následujících několik zápasů také rozhodne jak o osudu dánského trenéra Larse Friise, tak o podobě kádru pro příští sezonu.

Ještě se dá leccos zachránit. Sparta je stále ve hře o druhou příčku zaručující vstupenky do kvalifikace o Ligu mistrů, i když by rozjetou Plzeň musela ve zbývajících čtyřech zápasech trumfnout hned o sedm bodů. Těžký úděl.

Bodově blíž je naopak varianta nejhorší, jejíž scénář posílá Letenské až na čtvrté místo tabulky. Což už by se bez přehánění dalo označit za průšvih, mimo nejlepší trojku byla Sparta v historii samostatné české ligy jen třikrát.

V temném světle ligové bilance se vítězství ve finále poháru v Olomouci jeví jako povinnost. Pokud by Sparta zůstala bez jediné trofeje, setrvání kouče Larse Friise by bylo jen sotva udržitelné. Bývalý asistent Briana Priskeho to měl nahnuté už v zimě a jeho další budoucnost bude odvislá od toho, jak sportovní úsek zhodnotí vrcholící sezonu.

Otazníky okolo Friise ovlivňují i podobu kádru, s jakým Sparta vyběhne na podzimní trávníky. Po herní mizérii v prvním kole nadstavby v Plzni ještě více zesílily hlasy, že sparťanská kabina potřebuje zásadní řez. A podle informací Aktuálně.cz by k němu skutečně dojít mělo.

Také proto, že se Letenským v posledních přestupových obdobích hrubě nedaří. Z pozitivních tref se dá vzpomenout snad jen návrat Jana Kuchty, svůj potenciál naznačili Elias Cobbaut a Emmanuel Uchenna.

Další výčet už je ale smutnější: Matthias Ross dostával určitý prostor na podzim, na jaře ale odehrál všehovšudy dvacet minut. Imanol Garcia si v lize zahrál jeden jediný zápas, než se zranil. Zklamáním je pak angažmá kosovského útočníka Albiona Rrahmaniho, u něhož je zatím zcela evidentní disproporce mezi cenou a výkony. Podobná je pozice i jeho krajana Ermala Krasniqiho, který také do zápasů naskakuje až v jejich průběhu.

Letní změny se ale pravděpodobně dotknou i několika hráčů, kteří patří ke stabilním členům základní jedenáctky. Podle zdrojů blízkých klubu se na Letné připravují na odchod dánského gólmana Petera Vindahla. Ten sice nabil kritikům svou slabší jarní formou, ale nesporné kvality znovu ukázal v duelu v Plzni, kde zabránil ještě většímu debaklu.

Kolem sedmadvacetiletého muže s ledovou tváří loni intenzivně kroužil skotský Celtic, ale Vindahl nakonec zůstal a zachytal si Ligu mistrů. "Mým cílem je dostat se do pěti největších evropských lig. Teď jsem ve Spartě a odešel bych jen v určitém okamžiku. Ve správném. Kdy nastane, a jestli vůbec, člověk nikdy neví. A ve fotbale obzvlášť. Jestli mi zítra zavolá Barcelona, tak asi řeknu ano. Musím předvádět dobré výkony a prostě na sobě pracovat," řekl tehdy v rozhovoru pro Sport.cz.

Pokud na něj v létě Sparta dostane adekvátní nabídku, zmíněný čas nastane letos v létě.

Dalším fotbalistou, který letenskou kabinu v létě velmi pravděpodobně opustí, je Veljko Birmančevič. Vládce minulé sezony, tahoun, autor 16 gólů a 11 asistencí. Z letního mistrovství Evropy se ale srbský reprezentant vrátil v úplně jiném rozpoložení, následovalo zranění a pád mezi náhradníky.

V pohárovém semifinále s Plzní sice Friis oprášil slovutný "trojzubec" a Letenští po slušném výkonu zvítězili, o čtyři dny později v Plzni ale Birmančevič dohrál už po 31 minutách kvůli zranění. "Otočil si nohu, někde ve spodní části. Je to na ho*no. Musíme se vypořádat s dalším zraněním," postěžoval si kouč ve vysílání stanice Oneplay Sport.

K tomu, že působení Birmančeviče na Letné vyvrcholí letos v létě, údajně mají obě strany jasno už delší dobu. Otázkou je, kolik Letenští za srbského křídelníka dostanou. Sto milionů korun, o kterých se spekulovalo v souvislosti se zájmem Besiktase, ale už jen těžko.

V létě se naplní i cíl managementu udržet do konce sezony obránce Martina Vitíka. Loni Sparta odmítla rekordní nabídku od německého Hoffenheimu ve výši 450 milionů korun, na jednadvacetiletého reprezentanta si dělaly zálusk i italské kluby Fiorentina či Boloňa. Letos v létě už Vitík zelenou k odchodu dostane.

Po dvou a půl letech se pravděpodobně uzavře i letenská kapitola záložníka Kaana Kairinena. Fin patří k oporám sestavy, ale nikdy se netajil tím, že by rád zamířil do některých z lepších ligových soutěží.

"Můj čas v Praze byl skvělý, ale nechci tady zůstat," prohlásil otevřeně v rozhovoru pro finský web yle.fi. Momentálně to vypadá, že by mohl zamířit do Německa.