Respekt od ruské superstar. Medveděv vidí, jak moc může ublížit český šikula

Věhlas Tomáše Macháče nadále sílí. Na druhém grandslamu po sobě dobyl český tenista hranici třetího kola a sám cítí, že jeho hra může znamenat velké nebezpečí pro jakéhokoli soupeře. Vždyť s velkým respektem proti němu vstoupí v sobotu na kurt i jeho další sok, hvězdný Rus Daniil Medveděv.

"V dalším kole mě čeká mnohem těžší zápas, mnohem těžší protivník," prohlásil Daniil Medveděv před šlágrem třetího kola.

V Paříži přituhuje, hraje se o osmifinále, tedy o lákavý postup do druhého týdne grandslamu. A ve hře je i jediný český zástupce v mužské dvouhře Tomáš Macháč.

Tenista, kterému respekt před vzájemným zápasem vyjádřil i ruský šampion.

I on se zájmem sleduje, jak se do popředí tlačí nový vyzyvatel absolutní světové špičky. I on vidí, jak moc mu šikovný Čech může ublížit. Ostatně Macháčovy výsledky z uplynulých měsíců, stejně jako highlighty jeho mnohých atraktivních výměn, světové pětce nemohly uniknout.

Na generálce na Roland Garros v Ženevě došel český hráč do prvního finále na okruhu ATP v kariéře. Porazil prvního hráče světa Novaka Djokoviče, který ho zasypal lichotkami už po prvním vzájemném vyrovnaném klání před rokem v Dubaji.

K Macháčově rostoucímu věhlasu nedávno přispěla i další superhvězda Jannik Sinner poté, co se s nebezpečným nováčkem z Berouna premiérově střetl ve čtvrtfinále významného podniku v Miami.

"Od základní čáry neustále útočil, je to velmi agresivní hráč. Snaží se chodit na síť a má opravdu vynikající volej. Má výborný pohyb, fyzicky je nadupaný, takže to pro mě bylo zpočátku hodně těžké," prohlásil italský tenista v rozhovoru pro Tennis Channel.

"Na začátku jsem si na něj musel zvyknout, nikdy jsem proti němu nehrál. Musel jsem přijít na to, jakým způsobem se hýbe, a to nebylo snadné. Můžu na sebe být hrdý, jak jsem to nakonec zvládl," dodal Sinner, vítěz letošního Australian Open a jeden ze čtyř největších favoritů aktuálního grandslamu.

Macháčovi pak - přestože ho ve dvou setech porazil - předpověděl zářnou budoucnost.

"Jsem za něj moc rád a mám pocit, že bude mít skvělý rok," podotkl letošní hegemon.

Medveděv se s Macháčem už jednou utkal, jenže bylo to před více než dvěma lety, v době, kdy český tenista rozhodně ještě nezářil tak, jako nyní. V Indian Wells tehdy Rus vyhrál snadno 6:3, 6:2.

To teď už je Macháč ve čtvrté světové desítce, naplněný silnou vírou ve vlastní schopnosti.

Je přesvědčený, že má i na Medveděva.

"Je to zkušený hráč. Už jsem proti němu jednou nastoupil. Teď vidí, že jdu nahoru a mám dobré výsledky. Určitě mě nepodcení," citoval Macháčova slova server Tenisový svět.

"Počítám s tím, že to bude dobrý zápas. A jdu ho vyhrát. Nepůjdu si to jen užít, tohle období už mám za sebou," dodal odhodlaně první Čech ve třetím kole Roland Garros od úspěchu Jiřího Veselého v roce 2017.

Utkání Macháče s Medveděvem je na programu v sobotu po obědě na kurtu Suzanne Lenglenové. Deník Aktuálně.cz ho nabídne v online reportáži.