"Hodně divné, to jsem nezažil." Krejčíková v Paříži šokovala tenisového velikána

V roce 2021 si Barbora Krejčíková pařížské Roland Garros naprosto podmanila. Senzačně vládla dvouhru i čtyhru a zařadila se mezi největší tenisové hvězdy. Od té doby už ale na French Open nevyhrála ani zápas.

Když v neděli Barbora Krejčíková prohrála v prvním kole se Švýcarkou Viktorií Golubicovou, dokonala smutný hattrick.

Potřetí za sebou nezvládla v Paříži hned první duel a jejím posledním vítězstvím nad Roland Garros tedy zůstává finále nezapomenutelného ročníku 2021 proti Rusce Anastasii Pavlučenkovové.

Bilance bývalé světové dvojky upřímně překvapila i tenisovou legendu Matse Wilandera.

"Očividně je velmi unikátní, že se něco takového může vůbec stát. Musím přiznat, že mě to šokovalo. Je to divné, velmi divné. Nikdy jsem nic podobného nezažil," prohlásil švédský expert stanice Eurosport v krátkém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Krejčíkovou v poslední době provázejí zdravotní potíže, v únoru si zranila záda a když se vyléčila, hned dvakrát ji výrazně zabrzdila nemoc.

Česká šampionka musí neustále začínat od nuly, chybí jí herní praxe i s tím spojené sebevědomí.

"To ji určitě bolí ještě víc, než samotné porážky. Střídají se u ní zdravotní problémy a tak není schopná pořádně se rozehrát," uvedl Wilander.

"S jejím stylem hry je sebevědomí naprosto klíčové, protože když je rozehraná a hraje dobře, její údery jsou naprosto uvolněné. V tu chvíli je neuvěřitelná," dodal někdejší první hráč světa.

Podle něj je to jen o sebedůvěře, která vždy přichází po několika vyhraných zápasech v řadě. Krejčíková nutně potřebuje uspět na některém z menších turnajů.

"Myslím si, že potřebuje hrát turnaje, na kterých bude schopná vyhrát tři čtyři zápasy. Takže by si doslova měla vybrat místa, kde jí to sedí, kde to má ráda a kde není tak těžká konkurence. Potřebuje sebevědomí víc, než cokoli jiného," vysvětlil Wilander.

Krejčíkové mu je líto, před třemi lety se totiž zařadil do početného zástupu jejích nových fanoušků. Pro její talent má stále slova obdivu.

"Její schopnost udeřit do míče je obzvlášť jedinečná a vzácná jak mezi muži, tak mezi ženami. Jenže pokud není v pohodě, je velice nevyzpytatelná. Pořád je to ale výjimečná tenistka. Když je plně zdravá a plně soustředěná, dokáže velké věci," řekl Wilander.

Aktuální sezonu odšpuntovala Krejčíková skvěle, na Australian Open se dostala až do čtvrtfinále. Od února do půlky dubna ale nehrála a nyní už drží sérii pěti porážek v řadě. Ve světovém žebříčku už klesla na 26. místo.

"Chybí mi zápasy. Je blbé hrát jeden za čtrnáct dní. Sice teď musím čtrnáct dní čekat, ale doufám, že to bude brzo. Už se v tom nechci dál plácat," citoval její vyjádření Tenisový svět.