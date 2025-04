V Davis Cupu ho nechtěli, cepoval ho otec Kvitové. Teď Kopřiva míří mezi elitu

Pracant, dříč, bojovník. Kohokoli se zeptáte na charakteristiku českého tenisty Víta Kopřivy, odpoví něco podobného. A málokdo by mu nepřál splnění velkého snu probojovat se do první stovky žebříčku ATP. Díky výkonům v posledních týdnech se mu to podařilo a míří na ty největší turnaje, o kterých léta slýchával v rodišti Petry Kvitové.

Zkuste si to představit. Narodíte se v Bílovci sedm let po Petře Kvitové, žijete i ve stejném městě jako ona, tedy ve Fulneku, a aby toho nebylo málo, tenisově rostete pod rukama jejího otce Jiřího Kvity.

To se pak kolem vás časem neustále mluví o Wimbledonu a o tom, jaké to je v absolutní tenisové špičce.

První sen o tom podívat se do hlavní části turnaje v All England Clubu se mu splnil až loni ve 27 letech. Ale zato luxusním způsobem. Po vyhrané kvalifikaci si premiéru odbyl proti hrající legendě Srbu Novaku Djokovičovi.

"Byl to zážitek do konce života. O tom žádná. Atmosféra centrkurtu na mě hned dýchla. Z toho pohledu to bylo neskutečné," liboval si tehdy.

Zápas ale celkem jednoznačně prohrál a další krok ke splnění i druhého snu, tedy postoupit do první stovky žebříčku, neudělal.

Přitom léta kolem tenisového milníku slibně přešlapoval. V roce 2021 se podle ATP postaral o největší senzaci sezony, když coby 249. hráč žebříčku vyřadil tenistu z top 10 Kanaďana Denise Shapovalova na turnaji Gstaadu.

"Je to motivace, dostat se na ty nejlepší turnaje a zahrát si znovu s hráčem top 10. Byl to obrovský zážitek a že to ATP nazvala senzací roku, mě hrozně potěšilo. Rád bych se posouval stále výš a výš a podobných zápasů odehrál co nejvíc," řekl tehdy v rozhovoru pro Aktuálně.cz Kopřiva.

V září loňského roku se stal v očích veřejnosti tím chybějícím pátým mužem, který tak citelně chyběl zdecimovanému českému daviscupovému týmu v základní skupině boje o stříbrnou mísu.

"Bylo to jen mé rozhodnutí. Nevím, jak by nám Víťa Kopřiva v téhle situaci pomohl. Ano, odehrál by utkání, ale to je tak všechno. Nic by nám to nepřineslo," prohlásil tehdejší nehrající kapitán českého mužstva Jaroslav Navrátil.

Jeho slova by možná ještě nepůsobila tak zvláštně, kdyby se Kopřiva místo Davis Cupu tehdy nesebral a neodjel do Štětína, kde pak vyhrál štědře bodovaný challenger.

Na druhou stranu i díky tomu se v pondělí po úspěšném tažení do čtvrtfinále podniku v Marrákeši může pyšnit označením "hráč první stovky žebříčku". A měl by se díky tomu dostat do hlavní fáze blížícího se French Open i Wimbledonu.

Pod vedením trenéra Jaroslava Pospíšila se vypracoval ve skvělého antukáře, který dovede na tomto povrchu zatopit i mnohem výše postaveným hráčům, než je on sám. Tam také nejlépe vynikne jeho herní styl.

"Mám to založené na dobré hře od základní čáry, hlavně z bekhendu, a pak na bojovnosti, hodně toho uběhám," říká o sobě Kopřiva.

A klidně může pomýšlet ještě výš než na zhruba 95. místo, kam by se měl v pondělí zařadit. Až do Wimbledonu neobhajuje příliš bodů a nyní bude na oblíbené oranžové drti mixovat challengery a velké turnaje ATP.