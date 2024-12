Souček "jen honil stíny", naštval ho klenot Arsenalu. Píše se o ponížení a figurínách

V průběhu druhého poločasu už v ochozech London Stadium svítily tisíce prázdných sedaček. Mnozí fanoušci West Hamu tohle ponížení neustáli. Domácí klání Kladivářů s Arsenalem skončilo podruhé v tomto roce debaklem, na únorový výbuch 0:6 v sobotu protagonisté navázali výsledkem 2:5.

Jeden z prominentních ostrovních fotbalových expertů Paul Merson měl pravdu, v předzápasové analýze nepochyboval o triumfu Gunners o tři góly.

Byl si skálopevně jistý, že vířivý kolotoč přihrávek režírovaný zejména Martinem Odegaardem a Bukayem Sakou nebude pro současný tým Julena Lopeteguiho hratelný.

Ve 36. minutě to bylo 0:4 a řada příznivců domácích otráveně opouštěla hlediště. Někteří se za pět minut rychle vraceli, to když West Ham dvěma rychlými góly snížil. Těsně před poločasem ale přišel pátý gól Arsenalu, který z druhé půle udělal jen dohrávku bez jakékoli jiskry.

To v úvodním dějství se jiskřilo dost. Nejsilněji právě krátce poté, co Emerson Palmieri úžasným gólem z přímého kopu upravoval na 2:4.

Hammers v tu chvíli skoro zázračně ožili a ostrým energickým presinkem otravovali náhle zaskočeným hvězdám ze severu Londýna život.

Šarvátka přišla po souboji Emersona s Jurrienem Timberem. Ital na Nizozemce ležícího na zemi došlápl, což okamžitě mstil Bukayo Saka, na něj se pro změnu začal sápat rozčilený Tomáš Souček.

Český záložník odehrál celý zápas a v samotném závěru dostal žlutou kartu za faul. Jinak ale nenavázal na výborný výkon z vítězného duelu v Newcastlu, za který byl veleben v médiích i samotnými fanoušky.

"Honil se za stíny, když se kolem něj rojili rychlejší a hbitější hráči," napsal v hodnocení populární blog Claret and Hugh a Součkovi dal nízkou známku 3 z 10. V titulku použil výstižné slovo "ponížení" a nebyl sám.

Ještě hůře, dvojkou, byli hodnoceni brankář Lukasz Fabianski a brazilský tvůrce hry Lucas Paquetá, oba zavinili po jedné penaltě.

Potvrdila se již zmíněná Mersonova predikce, že záložní řada West Hamu nebude proti Arsenalu stačit.

Lahůdková kombinace Arsenalu! 👌 Spolupráce Saka, Ødegaard funguje fenomenálně. 🔝 Leandro Trossard měl mimořádně jednoduchou práci. 🤙 pic.twitter.com/l0DYq4b2It — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 30, 2024

"Spojení Saky a Odegaarda je fantastické. Bylo to jako na tréninku, jako by tam proti nim stáli figuríny," uvedlo někdejší křídlo Arsenalu Theo Walcott ve studiu Sky Sports.

Kouč Julen Lopetegui, který musel divoký duel sledovat kvůli trestu jen z tribuny, po zápase nebyl ke svým hráčů až tak kritický.

"Bylo to pro nás frustrující. Když se řekne 2:5, představíte si neuvěřitelnou smršť, ale tak to nebylo. My jsme si zasloužili dát dva góly, Arsenal si jich ale pět dát nezasloužil. Kluci odvedli ve druhé půli dobrou práci," překvapil španělský manažer, pod nímž se opět rozkývala židle.

Podle zákulisních informací měl nůž na krku před právě absolvovaným dvojzápasem, výhra na Newcastlu vystřelená Součkem ho zachránila, nyní se ale hrozba vyhazovu znovu vrací na přetřes.

Lopetegui kritizoval některá rozhodnutí sudího Anthonyho Taylora a zpochybnil hned dva inkasované góly. První brance tradičního hlavičkového kanonýra stopera Gabriela prý předcházel faul Timbera na Paquetu.

"A pátý gól, to byl opravdu lehký faul na penaltu. Fabianski mi navíc řekl, že zasáhl míč," prohlásil kouč West Hamu.

O své bytí či nebytí na lavičce východolondýnského klubu bude pravděpodobně hrát už v úterý, kdy Hammers hrají v Leicesteru. V tabulce se ambiciózní celek krčí až na čtrnáctém místě.