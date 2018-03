Český vynález měl změnit svět lyžování. Bankovi ale jeho "golfovou" helmu zakázali

před 1 hodinou

Ondřej Bank vymyslel helmu, která by sjezdařům v cíli ubrala pár setinek. FIS mu ale její závodní nasazení zakázala.

Praha - Ve sjezdovém lyžování může jedna setina rozhodnout o vítězi a poraženém. Futuristická novinka z dílny společnosti Ondřeje Banka jich na dvouminutovém sjezdu údajně může ušetřit až dvacet. Na závody si ale přilbu, která tvarem připomíná golfový míček, vzít nesmíte.

2:00:00 nebo 1:59:85 je rozdíl

Na bílých svazích se, podobně jako ve formuli 1, závodí nejen mezi samotnými závodníky, ale i v laboratořích a dílnách výrobců technického vybavení. Překvapit své konkurenty "zlepšovákem", na který oni sami nepřišli, je v této době ale téměř nemožné.

Značce Vagus, kterou Ondřej Bank založil, se to přesto podařilo. Helma s povrchem podobným golfovému míčku se ukázala jako rychlejší než všechny její předchůdkyně.

"Přilbu jsme vymysleli, vyrobili, otestovali v aerodynamickém tunelu - to vše zhruba za rok - a zjištění bylo takové, že golfové prolisy mají o pár setin lepší vlastnosti," přemítá Ondřej Bank.

Patnáct setin, to je mrknutí oka nebo také rozdíl, který na dvouminutovém sjezdu získáte na ostatní sjezdaře, budete-li mít na hlavě Bankovu přilbu, příhodně nazvanou MegaSpeed. "Není to sice moc, ale rozhodně nás to potěšilo!" říká nejlepší sjezdař české historie.

Účel, který nikdy nebyl splněn

Poprvé se měla zázračná helma představit světu na mistrovství světa ve Schladmingu v roce 2013. Tehdejší pravidla ničím neporušovala, přesto však bratři Bankové v rámci fair play Güntera Hujara - tehdejšího šéfa světového poháru - se svým prototypem seznámili.

K jejich zklamání se ale dozvěděli, že svůj "vynález" nebudou moci použít, protože by to prý nebylo fér. Reakce FIS pak na sebe nenechala dlouho čekat a hned další sezonu se zákaz použití této speciální helmy objevil i v oficiálních pravidlech.

Svůj úkol tedy nikdy nedostala šanci splnit, nápad ale žil dál. "Řekli jsme si, že když už máme tu "nejrychlejší přilbu na světě, tak proč ji nevyrábět," vysvětluje Bank.

A tak se nyní, téměř pět let poté, co donutila zástupce FIS k aktualizaci pravidel, objevuje "golfová" helma i v komerčním prodeji. Pořídit ji ale není úplně levné, černá varianta vyjde na necelých devět tisíc korun.

"Je to paradox! Naše certifikované přilby pro závodní lyžování jsou ve finále pomalejší než ty nezávodní," směje se Ondřej Bank.