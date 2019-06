Curryho 47 bodů nestačilo. Raptors vyhráli třetí finále NBA

Aktualizováno před 58 minutami

Ani 47 bodů Stephena Curryho nepomohlo basketbalistům Golden State odvrátit porážku ve třetím finále play off NBA s Torontem 109:123. Raptors využili toho, že soupeři chyběli hvězdní hráči Klay Thompson a Kevin Durant a kolektivním výkonem získali důležitou výhru na palubovce obhájce titulu. Ve finálové sérii tak vedou 2:1 na zápasy.

Warriors nezahrála dobře ani další z opor DeMarcus Cousins, který za 19 minut dal jen čtyři body. Vše tak bylo na Draymondu Greenovi, autorovi 17 bodů, a především na Currym, který dělal co mohl, ale sám na výborně hrající Toronto nestačil.

Už v první čtvrtině Curry nastřílel 17 bodů, přesto jeho tým prohrával dvouciferným rozdílem. A hosté si vedení už hlídali až do konce. Všichni hráči ze základní pětky dali minimálně 17 bodů a celkem zaznamenali 106 bodů, tedy jen o tři méně než celý tým Golden State. Zbylých 17 bodů přidala lavička.

Nejlepším střelcem Toronta byl s 30 body Kawhi Leonard, který tak už potřinácté v letošním play off překonal hranici třiceti bodů. Vyrovnal tím historické maximum Michaela Jordana, který měl třináct třicetibodových zápasů v play off v roce 1989.

Leonardův spoluhráč Danny Green trefil v utkání šest trojek a v historické tabulce nejlepších trojkařů finálových sérií se posunul už na deváté místo. Se 47 trojkami se dostal rovněž před Jordana, který má 42 finálových trojek. Tabulku suverénně vede Curry se 107 trojkami. Green, jenž byl dvakrát ve finále se San Antoniem, je jediným hráčem v historii, který ve finále střílí z dálky s úspěšností přes 50 procent.

"Přehráli nás. Zasloužili si vyhrát," přiznal trenér Golden State Steve Kerr. "Já jsem ale na svůj tým i tak pyšný za nasazení, s jakým jsme hráli. Nestačilo to. Teď se musíme zvednout a doufáme, že v příštím zápase sérii srovnáme. Snad se ním někteří hráči vrátí," dodal kouč, kterému kromě Thompsona a Duranta chyběl i důležitý náhradník Kevin Looney. Ten má prasklou chrupavku u klíční kosti a do série už nezasáhne.

Golden State nepomohlo ani to, že si Curry vytvořil 47 body osobní maximum v play off. "Steph byl neuvěřitelný. Dělá věci, které podle mě nikdo nikdy nedělal. Jeho kombinace driblinku a střelby je úžasná na pohled," chválil svou hvězdu Kerr.

Jde dokonce o druhý nejvyšší počet bodů, který kdy dal hráč ve finále, aniž by to stačilo na vítězství. Pouze LeBron James nastřílel v loňském finále více bodů (51) při prohře právě proti Golden State. "Bojovali jsme, ale nakonec prohráli. Takže se musíme lépe připravit na čtvrtý zápas," řekl Curry.

"Zdvojovali jsme Curryho, ale u něj to stejně nic neznamená. Ale jak říkal můj otec, na statistikách nezáleží, hlavní je konečné skóre. Vyhráli jsme a za to jsme rádi," řekl trenér Toronta Nick Nurse. "Musím své hráče pochválit. Pokaždé, když se na nás soupeř dotahoval, dokázali jsme odpovědět. A tak se to má dělat, když hájíte vedení," připomněl Nurse například situaci z úvodu poslední čtvrtiny, kdy se domácí přiblížili na sedm bodů, ale dva koše Serge Ibaky opět daly Torontu dvouciferné vedení.

Další utkání se hraje v sobotu od 3:00 SELČ opět na hřišti Golden State.

Finále play off basketbalové NBA - 3. zápas:

Golden State - Toronto 109:123 (29:36, 52:60, 83:96)

Nejvíce bodů: Curry 47, Draymond Green 17, Iguodala 11 - Leonard 30, Lowry 23, Siakam a Danny Green po 18, Gasol 17, VanVleet 11. Stav série: 1:2.