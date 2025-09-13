Vingegaard vítězstvím v předposlední etapě pečetil celkový triumf na Vueltě

V červeném trikotu lídra jedoucí Vingegaard svou premiérovou výhru na Vueltě pečetil ve 159,8 km dlouhé etapě, jež vyvrcholila náročným dvanáctikilometrovým stoupáním s průměrným sklonem 8,6 procenta do cíle na Bola del Mundo. V prudké fázi krátce před bránou označující poslední kilometr se lídr týmu Visma-Lease a Bike oddělil z pětičlenné vedoucí skupiny a dojel si pro třetí vítězství v letošním ročníku závodu.
Vingegaardův největší rival Joao Almeida skončil pátý se ztrátou 22 sekund. V celkovém pořadí Dán zvýšil náskok před Portugalcem na 1:16 minuty, třetí je s odstupem 3:11 dvojnásobný olympijský šampion v cross country na horských kolech Tom Pidcock z Británie.
Dnešní úspěch stáje Visma-Lease a Bike umocnil druhým místem Američan Sepp Kuss. Vítěz Vuelty z roku 2023 byl v cíli o 11 sekund později, dvě sekundy za ním jako třetí Australan Jai Hindley.
Vingegaard si tak po triumfech na Tour de France v letech 2022 a 2023 připíše třetí vítězství na jedné z Grand Tour. Na zbylých čtyřech, kterých se od roku 2021 zúčastnil, byl vždy druhý: třikrát na Tour za Slovincem Tadejem Pogačarem a na Vueltě za Kussem. Na Giru d'Italia dosud nestartoval.
Třicátý s odstupem 7:17 minuty dojel do cíle zkušený český vrchař Jan Hirt, jenž strávil velkou část etapy v úniku několika desítek jezdců. Jejich skupina se postupně rozpadala, až ji zhruba 25 km před cílem pohltil peloton.
Několik kilometrů nato již poněkolikáté na letošní Vueltě narušili průběh propalestinští demonstranti, kteří kvůli válce v Gaze protestují proti účasti týmu Israel Premier-Tech. Několik desítek lidí si ve snaze zastavit peloton sedlo asi 20 km před cílem doprostřed silnice, ale cyklisté je dokázali objet. Někteří aktivisté se potom rozběhli přímo proti jezdcům, policie je však zadržela.
Pravděpodobně z bezpečnostních důvodů pořadatelé zkrátili o osm kilometrů na 103,6 km závěrečnou nedělní etapu s dojezdem do Madridu. Z trasy odstranili průjezd předměstím Aravace vzdáleném zhruba devět kilometrů od hlavního města. Z obav o bezpečnost cyklistů muselo být zkráceno už několik předchozích etap včetně čtvrteční časovky.