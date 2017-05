Spurs jsou ve finále konference, Rockets si na konec série odnesli debakl

před 1 hodinou

San Antonio Spurs postoupilo do konferenčního finále play off NBA, když v šestém zápase série s Houstonem jednoznačně porazilo Rockets na jeho palubovce 114:75. V dalším kole ale Spurs narazí na ještě těžší kalibr, loňské finalisty a předloňské šampiony Golden State Warriors. V druhé části pavouka už do konferenčního finále postoupili Cavaliers, kteří rovněž hráli poslední dva roky finále, jejich soupeř vzejde ze série mezi Washingtonem a Bostonem (2:3).

Houston - Basketbalisté San Antonia v šestém utkání 2. kola play off NBA postrádali Tonyho Parkera i Kawhiho Leonarda, přesto zvítězili na hřišti Houstonu jednoznačně 114:75 a zajistili si postup. Ve finále Západní konference vyzvou loňského vicemistra Golden State. Když se Parker ve druhém utkání s Houstonem zranil do konce sezony, málokdo věřil, že by se San Antonio mohlo v sérii dlouho udržet. Spurs se přesto po pěti zápasech ujali vedení 3:2. V šestém utkání kromě Parkera postrádali i dalšího klíčového hráče Leonarda, který si zranil kotník a koleno v pátém duelu. Svěřenci Gregga Popoviche však vyhráli první čtvrtinu čtvrtečního zápasu o sedm bodů a v dalším průběhu jejich náskok narůstal. V poločase Spurs vedli už o 19 bodů. Basketbalisté Bostonu rozstříleli Washington a vynutili si postupový mečbol číst článek Zatímco hráči San Antonia podávali téměř bezchybný taktický výkon, Houstonu se nedařilo. Hlavní lídr Rockets James Harden se překvapivě netlačil do zakončení a za první čtvrtinu ani jednou nevystřelil. Zápas dokončil s 10 body, sedmi asistencemi a šesti ztrátami. "Všechno to jde za mnou. Beru odpovědnost na sebe. Je to těžké, zvlášť když jsme prohráli šestý zápas doma. Ale stalo se, musíme jít dál," řekl Harden. Hlavním lídrem Spurs byl LaMarcus Aldridge, který si 34 body vytvořil sezonní maximum, a přidal 12 doskoků. "Nastartoval nás. Říkal si o míč, dostával se do dobrých pozic. Samozřejmě skvěle přihrával," chválil hrdinu zápasu kouč Popovich Jonathon Simmons poprvé nastoupil v play off v základní sestavě Spurs a připsal si 18 bodů. Nejlepším střelcem Houstonu byl Trevor Ariza s 20 body.

autor: Sport

