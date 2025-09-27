Ostatní sporty

Sen o finále se rozplynul. Po prohře s Bulharskem čeká volejbalisty boj o bronz

ČTK
před 3 hodinami
Čeští volejbalisté do finále mistrovství světa nepostoupili. Bulharsku na šampionátu v Manile podlehli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25 a 22:25. V neděli budou hrát o bronz proti poraženému ze druhého semifinále Polsko - Itálie, kde se potkali vítězové posledních tří světových šampionátů. Stále jsou ve hře o první medaili od titulu v roce 1966.
Semifinále Česko - Bulharsko na volejbalovém MS 2025
Semifinále Česko - Bulharsko na volejbalovém MS 2025 | Foto: ČTK

Bulharský celek, který zůstal na tomto MS neporažený, se podle očekávání opíral především o mimořádnou útočnou sílu Aleksandara Nikolova, který zaznamenal 31 bodů. Naopak nejproduktivnější hráč českého týmu Lukáš Vašina se zastavil na 17 bodech.

V úvodu zápasu čeští volejbalisté jako první odskočili o dva body a vedli 6:4. O náskok ale záhy přišli a Bulhaři začali mít navrch. Ztrátu 11:14 ještě svěřenci Jiřího Nováka otočili na 15:14 a pak srovnali krok po dalším dvoubodovém manku na 17:17, jenže v koncovce Bulhaři utekli na 22:18 a závěr si pohlídali.

K oporám českého týmu v první sadě patřili smečař Lukáš Vašina a blokař Antonín Klimeš, kteří zaznamenali po čtyřech bodech. Naopak se neprosazoval univerzál Patrik Indra: zapsal jen jeden bod z bloku. V útoku ze sedmi pokusů neskóroval ani jednou.

Ve druhé sadě se Indra rozehrál a i díky jeho bodům čeští hráči odskočili na 12:9. O tříbodový náskok sice před koncovku přišli, poté co Bulhaři srovnali na 20:20, ale Indra pak klíčovým esem dostal Česko do vedení 23:21. Galabov útokem vypracoval dva setboly. První z nich ještě Bulhaři díky dalšímu razantnímu útoku Aleksandara Nikolova odvrátili, ale po příjmu Vašina vytloukl blok a srovnal na 1:1 na sety.

Ve třetí sadě se čeští volejbalisté s přispěním Klimešova servisu vzdálili na 9:7, ale o náskok vzápětí přišli a Bulhaři začali úřadovat zejména v obraně. Když nedlouho po sobě zablokovali Vašinu a Indru, utekli do vedení 17:14. V závěru sice dávali českým volejbalistům šanci zkaženými servisy, ale jinak velmi dobře bránili a efektivněji útočili. Nikolov bodoval nejen razantními, ale i technickými údery. Druhý setbol proměnili Bulhaři na konci dlouhé výměny.

Do čtvrtého setu trenér Novák nasadil na post univerzála Marka Šotolu místo Indry, ale ke zvratu to nepomohlo. V úvodu Češi několikrát nedohráli situace, kdy měli po dobré obraně šanci na bod, takže místo trháku byl stav vyrovnaný. Postupně se ale znovu projevila dobrá bulharská obrana zejména na síti, soupeř zaznamenal 12 bodových bloků oproti sedmi českým.

V závěru zápasu také lépe podával a s přispěním nepřesných českých příjmů si za stavu 24:21 vypracoval tři mečboly. První z nich ještě Klimeš odvrátil útokem, ale pak Jan Galabov zkazil servis.

Čeští volejbalisté se už postupem do semifinále postarali o největší úspěch mužské reprezentace od roku 1970, kdy skončilo tehdejší Československo čtvrté. Mají ještě jeden pokus na zisk medaile.

Mistrovství světa volejbalistů v Manile - semifinále:

Česko - Bulharsko 1:3 (-20, 23, -21, -22)

Rozhodčí: Simonovic (Švýc.), Ovuka (Bos.).

Sestava a body Česka: Bartůněk 1, Vašina 17, Zajíček 4, Indra 10, Galabov 13, Klimeš 8, libero Moník - Šotola 6, Srb, Licek. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Bulharska: A. Nikolov 29, Grozdanov 12, Asparuchov 10, S. Nikolov 9.

12:30 Itálie - Polsko.

 
Ostatní sporty volejbal Česká volejbalová reprezentace MS ve volejbale

