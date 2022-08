Omdlela na schodech a probudila se dole. Seemanová není vzorná pacientka

Plavkyně Barbora Seemanová, která nemůže v Římě obhajovat evropský titul na 200 metrů volný způsob, se po borelióze vrátila do bazénu. Po dobrání antibiotik úspěšně absolvovala zdravotní testy, ale trenérka Petra Škábová ji nabádá k opatrnosti.

Právě nedostatek odpočinku a rekonvalescence po šestém místě na olympijských hrách v Tokiu mohl být za sérií zdravotních problémů, které nejlepší českou plavkyni od té doby provázejí.

Loni v září jí lékaři odhalili vyhřezlou ploténku, přesto absolvovala týmovou soutěž ISL. A pak následovala příprava na mistrovství Evropy a světa v krátkém bazénu. "Myslím, že já na odpočinek kladu důraz, ale po olympiádě na to nebyl větší prostor. Člověk chce všechno. Bára po Tokiu i přechodila nemoc a to se jí svezlo s jejím křehkým tělem do celé sezony," řekla dnes Škábová novinářům.

Na ME v krátkém bazénu v Kazani byla Seemanová nemocná. "Já jsem chtěla, ať nenastupuje, ale nastoupila," připomněla Škábová závody, které přinesly Seemanové stříbro na kraulařské dvoustovce. Virózu pak její svěřenkyně léčila za pochodu při dalším kole ISL a odletěla na prosincové MS v krátkém bazénu do Abú Zabí.

To už musela opustit předčasně kvůli potížím s dýcháním. Na místě to lékaři přisuzovali zablokovaným zádům, po návratu ale u Seemanové odhalili zánět pohrudnice. "Ona pak po návratu spadla ze schodů a zlomila si žebra. To tělo bylo hodně vyčerpané. Omdlela na schodech a probudila se dole. To už je velký vykřičník, že takhle ne," prozradila Škábová.

Kvůli léčbě a vracejícím se problémům se Seemanová nezvládla připravit na mistrovství světa. Jejím vrcholem tak měl být kontinentální šampionát v Římě, ale o cestu do Itálie ji připravilo klíště. "Borelióza byla rána, protože tou dobou už byla naprosto fit a ve skvělé tréninkové formě," prohlásila Škábová. Seemanová dostala antibiotika a předepsaný klid. "Po třech týdnech antibiotik prošla testy a zdá se být v pořádku. Minulý týden začala s lehkým tréninkem. Má chuť do práce, ale kladu jí na srdce, ať jde na to pomalu," řekla trenérka.

Její dvaadvacetiletá svěřenkyně totiž není vzornou pacientkou. "Už jsme to prožily v roce 2018, kdy přišla tvrdá mononukleóza, která ji vyřadila na čtyři měsíce z celého pohybu, a hrozilo, že už nebude vůbec moci sportovat. Tehdy jsem ji vyhazovala z bazénu, protože neposlouchala," vyprávěla Škábová. I tentokrát se Seemanová snažila usmlouvat mírnou zátěž. "Byla jsem tvrdá. Udělala jsem jasno, že v žádném případě," dodala trenérka.