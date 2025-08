"Máš problém? Byl to nesportovní hnus, tohle mi nedělej." Mezi hvězdami USA to jiskří

Mužská dvoustovka na atletickém šampionátu Spojených států amerických nabídla dva skvělé výkony, ale také roztržku v cílovém prostoru. Jejími aktéry byli Noah Lyles a Kenneth Bednarek. Měsíc před mistrovstvím světa klíčí na poli sprinterů velká rivalita.

Kenneth Bednarek (vpravo) v cíli strčil do Noaha Lylese. | Foto: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lyles, 28letý olympijský šampion ze stovky a šestinásobný mistr světa, vyhrál v Eugene dvoustovku v čase 19,63 sekundy a stanovil letošní světové maximum.

O rok mladší Bednarek, na velkých akcích věčně stříbrný muž, byl na druhém místě jen o čtyři setiny pomalejší. Dosáhl tak druhého nejrychlejšího času na světě v tomto roce.

Více než výkony se ovšem řeší chování obou v cílovém prostoru.

Lyles předběhl soupeře závodícího s typickým šátkem až v závěru, přesto měl ve finiši čas vrhnout do vedlejší dráhy významný pohled. A pak ještě Bednarekovi lehce zkřížil cestu.

"Kung Fu Kenny" do Lylese strčil, načež se na okamžik zdálo, že si incident vyříkají ručně.

Nestalo se, Bednarek k soupeři napřáhl ruku a Lyles mu po chvilce váhání podal tu svou. Ale rozmíška mezi sprintery pokračovala slovně.

"Říkám ti, že pokud máš problém, čekám, že se ozveš," odposlechly mikrofony Bednarekovu promluvu. Lyles reagoval slovy: "Víš co, máš pravdu. Máš pravdu. Potom si promluvíme."

Mezi novináři se ovšem Lyles zdržel jakéhokoliv komentáře. To Bednarek, který na americkém šampionátu triumfoval na stovce, byl výřečnější.

"Noah je prostě Noah," začal narážkou na to, že mnozí lidé v atletickém prostředí často vidí Lylesovo chování za hranicí arogance.

"To, co udělal, byl nesportovní hnus. Je to o respektu. Shrnutí celé té situace je takové, ať mi tohle nedělá. Já nic takového nedělám, tohle nesvědčí o dobrém charakteru," pokračoval Bednarek.

"Nakonec závod vyhrál. To musím uznat, byl lepší. Až se potkáme příště, vyhraju já. Jsem si tím jistý. To je jediné, na čem záleží," dodal sebevědomě.

Podle Eddieho Pellse a Pata Grahama z agentury Associated Press klíčí mezi americkými hvězdami rivalita, kterou atletika v poolympijském roce zoufale potřebuje.

Lyles je podle nich spolu s excentrickou krajankou, rovněž sprinterkou, Sha'Carri Richardsonovou nejzajímavější postavou svého sportu.

"Až doteď se atletická média snažila budovat rivalitu mezi Lylesem a Erriyonem Knightonem nebo Letsilem Tsebogem. Ukazuje se, že se spíše měla podívat do vedlejší dráhy," napsali Pells a Graham.

Souboje Lylese s Bednarekem na stovce i dvoustovce budou kořením atletického MS, které letos začíná v Tokiu až v polovině září.

