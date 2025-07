"Atletický Gagarin" bájným letem konkuroval Mercurymu. Doma ho však berou jako zrádce

V sobotu 13. července 1985, přesně před 40 lety, hltala planeta benefiční megakoncert Live Aid, na který se dodnes vzpomíná především ve spojitosti s vystoupením Freddieho Mercuryho a skupiny Queen. Zato světem sportu v ten den otřásl výkon tyčkaře Sergeje Bubky na mítinku v Paříži.

Hranice šesti metrů se mezi tyčkaři zdála být dlouho nepřekonatelná.

"Nikdo v té době nevěřil, že je to možné," vzpomínal sám Bubka, toho času reprezentant Sovětského svazu, jinak rodák z ukrajinského Luhansku.

V Paříži tehdy zlepšil vlastní světový rekord o šest centimetrů. Laťku v bájné výšce 6,00 metru zdolal na třetí pokus, nevadil ani dotek hrudníku. V návalu radosti pak Bubka ukazoval zdvižený jeden prst - "Jsem první, kdo šest metrů překonal."

"Byl to historický okamžik. Došlo k tomu večer před francouzským svátkem Dnem dobytí Bastily a pro celou Francii to byla velká zpráva. Říkali, že je to jako když se Jurij Gagarin stal prvním člověkem ve vesmíru," líčil dnes 61letý bývalý atlet.

Pro start na nevelkém mítinku ve francouzské metropoli se přitom Bubka rozhodl až v den závodu ráno. Chtěl to pojmout spíš jako přípravu na nadcházející klání v Nice.

Pokusy na nižších výškách šetřil. Když bylo jasné, že v Paříži vyhraje, rozhodl se Bubka místo obvyklých 590 centimetrů pro 600.

Den 13 juli 1985 var det inte bara Live Aid. Samma dag blev Sergej Bubka tidernas förste stavhoppare över sex meter. Vid tävlingar i Paris höjde han sitt eget världsrekord, noterat i Rom den 31 augusti 1984, med sex centimeter. pic.twitter.com/jP9cr0S0oW — Stefan Holm, OLY (@scholm240) July 13, 2025

"Otevřelo to novou éru skoku o tyči. Probudilo to novou víru ve vyšší a lepší výsledky naší disciplíny. Bylo to něco speciálního a jsem na to velmi hrdý a vděčný," popisoval Ukrajinec.

Fenomenální atlet přezdívaný "Car tyčky" nebo "Král vzduchu" celkem pětatřicetkrát překonal světový rekord - v letech 1987 a 1988 také v Praze a Bratislavě.

Rekord posunul až na dlouho nedostižných 614 centimetrů pod širým nebem dráze a ještě o centimetr více v hale.

Z olympiády má ovšem "jen" jedno zlato ze Soulu 1988. O předchozí hry v Los Angeles přišel kvůli bojkotu ze strany východního bloku a v dalších letech se mu pod pěti kruhy lepila na paty smůla.

To světovým šampionátům vládl Bubka pevnou rukou a získal na nich šest titulů v řadě.

V 90. letech byl hrdinou své země, která získala nezávislost na Sovětském svazu, a veleúspěšnou kariéru natáhl až do roku 2001.

Posléze přešel na dráhu funkcionáře a politika, dlouhá léta působil jako místopředseda Světové atletiky a vysoký člen Mezinárodního olympijského výboru.

Jenže v posledních letech si pověst, především u mnoha lidí doma na Ukrajině, výrazně pošramotil. To když vyšlo najevo, že Bubka obchoduje s ruskými okupanty v Doněcké lidové republice, navíc v bezpečné vzdálenosti od válečné vřavy ve své rezidenci v Monaku.

Proto ho mnozí vnímají jako kolaboranta a zrádce.

Ani ukrajinští sportovci se po vypuknutí války před třemi lety nedočkali od Bubky velké pomoci. Vadila jim jeho prázdná prohlášení, v nichž nedokázal jasně odsoudit postup ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Spolupracovali jsme a čekali na jeho vyjádření. Napsali jsme dopis, ale Bubkův podpis na něm chyběl. Učinil jen bezvýznamná prohlášení, nic jiného od něj nepřišlo," řekla výškařka Jaroslava Mahučichová.

"Respektuji ho jako sportovce, jako osobnost ale ne," dodala současná světová šampionka ve výšce.

V tyčkařském sektoru navazuje na Bubkův sportovní věhlas v posledních letech Švéd Armand Duplantis. Disciplíně vládne s podobnou suverenitou jako kdysi Ukrajinec a pravidelně posouvá maximum vzhůru.

Aktuálně má jeho světový rekord venku hodnotu 628 centimetrů (Stockholm, červen 2025) a v hale 627 (Clermont-Ferrand, únor 2025).