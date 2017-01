Nadějná plavkyně Seemanová má priority jasně stanovené: Na prvním místě je škola, až pak plavání

před 21 minutami

V tradiční anketě Českého svazu plaveckých sportů zvítězila v kategorii juniorek Barbora Seemanová. Tuto šestnáctiletou kraulařku zdobí nejen medaile z evropského šampionátu těchto mladých nadějí, ale už také účast na olympijských hrách v Riu. "Velice jsem si nominace na tuto vrcholnou sportovní událost vážila, protože mi umožnila nahlédnou do velkého světa profi dospělých sportovců," zdůraznila v úvodu rozhovoru pro Aktuálně cz.

Kterých svých dosavadních výsledků si nejvíc ceníte?

Předloňského čtvrtého místa v závodě na 100 metrů na Evropských hrách v Baku a potom pro mě skoro až neuvěřitelných stříbrných medailí na tratích 100 a 200 metrů na juniorském mistrovství Evropy. Třešničkou na tomto sladkém dortu pak byla nominace na olympiádu, ke které mi pomohl splněný limit na 200 metrů časem 1:58,14. Vše, co se mi loni podařilo jsem opravdu nečekala a je to pro mě povzbuzení do mé další sportovní dráhy.

S jakými představami jste na olympijský hry jako nejmladší členka české výpravy letěla?

Měla jsem jediné přání: vytvořit si na dvoustovce osobní a tedy i český rekord, což se nepodařilo. Moc mě to mrzelo. V Riu jsem se představila dva týdny po mistrovství Evropy, ale nemyslím si, že forma mi odešla. Spíš mě přibrzdila psychická překážka. Olympijské hry jsou snad pro každého sportovce něco mimořádného, chce ze sebe vydat to nejlepší, co v něm je, což se asi někdy nepodaří. Stalo se to i mně. Čím víc jsem chtěla, tím to bylo horší.

Co vám účast na vaší první olympiádě dala?

Spoustu zážitků, na které budu vždy ráda vzpomínat. A hlavně jsem se přesvědčila, že připravena mohu být stoprocentně, ale když chybějí potřebné zkušenosti, tak to nestačí.

Setkala jste se v bazénu s dalšími soupeřkami vašeho věku?

Juniorek tam bylo hodně, hlavně z Ruska a Itálie, od nichž jsem se mohla mnohé přiučit. Třeba mi to pomůže, vždyť ještě příští rok budu startovat v kategorii juniorek. Zároveň jsem už nakoukla do plaveckého světa žen, takže pozdější přechod mezi dospělé snad nebude tak složitý. Chce to však ještě dál pokračovat ve sbírání potřebných zkušeností.

Jaké jsou vaše tréninkové možnosti?

Studium na České obchodní akademii se zaměřením na ekonomiku je pro mě prvořadé, zatímco plavání je až na druhém místě. Kvůli škole jsem proto časově omezena, tréninky musím přizpůsobovat nutnému studiu. Někdy je těžké obě tyto povinnosti optimálně sladit. Hlavně musím být velice pozorná na všech přednáškách, protože večer jsem už tak unavená, že musím jít spát. Volný čas tedy skoro nemám.

S jakými sportovními záměry vstupujete do letošního roku?

Zůstat v kraulařské disciplíně nejlepší Češkou, posunout osobní maxima na 50, 100 i 200 metrů, sbírat další cenné zkušenosti do budoucího ženského období a zase na sebe upozornit na juniorském šampionátu Evropy a třeba i na mistrovství světa. Pokud jde o případné starty mezi dospělými, tak o těch se budu rozhodovat podle situace až v průběhu sezony.

A na které trati máte ke splnění vašich záměrů nejblíž?

Mojí nejoblíbenější a zároveň nejúspěšnější tratí je dvoustovka. Tento závod nepostrádá pestrost, v jeho průběhu dochází ke změnám v pořadí jednotlivých plavců, prostě mě nejvíc baví.

autor: Jaroslav Pešta | před 21 minutami

Související články