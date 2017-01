Sedmnáctiletý český baseballista Marek Chlup zazářil na Homerun Derby

před 10 minutami

Marek Chlup na Power Showcase 2016 | Video: Ján Jabrocký

Marek Chlup na Power Showcase Homerun Derby odpálil čtyři homeruny a vysloužil si pozvánku do World Classic.

Miami - Čtyři homeruny dokázal odpálit na letošním ročníku Power Showcase Homerun Derby jediný český zástupce Marek Chlup. Na postup do finálového kola to nakonec nestačilo. I tak Marek svým výkonem zaujal a vysloužil si navíc nominaci do zápasu World Classic.

Celé klání se odehrálo na stadionu Marlins Park, kde hrávají své zápasy hráči Miami Marlins. Ten seřadí mezi stadiony, kde obvykle baseballisté moc homerunů neodpalují. V uplynulé sezoně si na něm hráči MLB připsali "pouze“ 123 homerunů. Hůře na to byl pouze jediný stadion soutěže.

Proto je výkon českého sedmnáctiletého reprezentanta velmi dobrým počinem. V konkurenci hráčů z celého světa se rozhodně neztratil a se čtyřmi homeruny předvedl jeden z lepších výkonů Homerun Derby. Jeho nejdelší odpal letěl až přes hranici 126 metrů.

"S výkonem na Homerun Derby nejsem nespokojen,“ řekl ke svému účinkování v tomto mezinárodním baseballovém klání Marek Chlup. "Možná jsem měl na víc, ale rozhodně jsem do toho dal všechno.“

Pár dnů po Homerun Derby se v rámci této několikadenní akce odehrál také zápas World Classic, do kterého organizátoři vybrali hráče do dvou týmu. Marek dostal šanci v týmu National a hned v první směně se výrazně přičinil o dobrý start tohoto výběru. Po povedeném odpalu se nejdříve dostal na metu a později v průběhu směny doběhl také pro bod. Nakonec však se svými spoluhráči musel skousnout těsnou porážku 3:4.

"Týden, který jsem strávil na Floridě, byl úžasný. Nasbíral jsem mnoh nových zkušeností a maximálně jsem si to užil. Chtěl bych podekovat všem, kteří mi v tom pomohli,“ dodal mladý baseballista.

autor: Ján Jabrocký

