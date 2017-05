Kudějová září v divoké vodě, úspěšně studuje a zařizuje i pronajímá byty

před 3 minutami

Vodní slalomáři mají za sebou už tradiční čtyři nominační závody, které v pěti kategoriích rozhodly o složení tříčlenných reprezentačních týmů pro vrcholné akce, což jsou šampionáty Evropy i světa. Mezi kajakářkami podle očekávání zvítězila Kateřina Kudějová. Dva závody vyhrála a v dalších dvou skončila druhá. „S výsledky jsem spokojena, ale dělala jsem chyby,“ netajila v rozhovoru pro Aktuálně cz. úřadující mistryně světa.

Jak obtížná byla vaše cesta k obhájení pozice nejlepší české kajakářky?

Bez nadsázky můžu říct, že byla náročnější než loni, a přitom šlo o nominaci na olympijské hry. Hlavně při finálových jízdách jsem byla dost nervózní. Těší mě, že se mi podařilo splnit roli favoritky, ale mé výkony nebyly ideální.

Co říkáte vystoupení Karolíny Galuškové a Amálky Hilgertové? Čekala jste, že dojedou do reprezentačního kajakářského tria?

Věřila jsem, že Galuškové se to podaří, ale třetí místo mladičké Hilgertové je pro mě velkým překvapením. Ze zkušeností vím, že řadu závodů nezvládla především psychicky. Navíc tento týden ji čeká maturita na gymnáziu Mensa a říkala, že denně se až do noci učí. Avšak třeba jí tato přestávka od studia pomohla. V každém případě je to pro ni velký sportovní úspěch.

Co byste řekla na adresu její tety, 49leté Štěpánky Hilgertové, která skončila čtvrtá?

Bylo mi jí líto. Hned první závod se jí, skoro už tradičně, nepovedl a ani ve druhém neoslnila. Potom se sice o dost zlepšila, zajela i nejlepší čas ze všech kajakářek, ale bodovou ztrátu stačila jen zmírnit. Ze čtvrté příčky má však otevřené dveře do závodů Světového poháru a protože Galušková ze studijních důvodů nebude startovat na mistrovství Evropy, tak její místo zaujme Štěpánka, což ji jistě potěšilo.

Ve čtyřech nominačních závodech v Trnávce šlo nejen o nominaci do reprezentace, ale také s bodovými zisky v Českém poháru o roční pronájem Škody Octavia. Je to pro vás motivace?

Musím přiznat, že na toto auto myslím, určitě bych ho využila. V nominačních závodech jsem nasbírala 31 bodů, jsem v čele této "soutěže," ale ještě jsou na programu čtyři závody Českého poháru. Naskýtá se celkem reálná šance na tento pronájem, ale nesmím nic pokazit. Za mnou je na druhé příčce s 33 body také kajakář Ondřej Tunka. Myslím si, že moje cesta k celkovému prvenství bude asi trochu snazší, než jeho, ale samozřejmě může se stát ještě cokoliv.

V prvních červnových dnech se ve slovinském Tacenu uskuteční mistrovství Evropy. Jaký máte program před tímto šampionátem a s jakými záměry se na něj vydáte?

Ve čtvrtek odjedeme do Tacenu asi na pětidenní soustředění. Tamější kanál patří do kategorie lehčích, což zrovna nemám moc ráda, nadšená z něj nejsem. Dalších pět dní se budu připravovat v domácích podmínkách a v sobotu 27. května se do Tacenu vrátíme. Pokud jde o mé vystoupení, tak se tam chci předvést v dobrém světle a bojovat o některou z medailí.

Jste vrcholovou sportovkyní a zároveň studentkou na vysoké škole. Jak je obtížné zvládnout tyto náročné životní dráhy?

Upřímně řečeno - doma se učit nestíhám, čas na studium mám vždy až na soustředěních. S vedením Vysoké školy ekonomie a managementu mám pak dohodu o termínu zkoušek. Záleží v podstatě jen na mě, jak a kdy jsem na ně připravena. A aby toho nebylo málo, tak se ještě s přítelem starám o byty, přesněji řečeno o jejich zařizování a pronájem. Není rovněž vyloučeno, že určitý čas mi zabere ještě svatba (smích).