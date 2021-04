Krpálek bude na ME zápasit o bronz. V semifinále podlehl nizozemskému postrachu

Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek bude na mistrovství Evropy zápasit o bronz. Na šampionátu v Lisabonu vyhrál dva zápasy, ale pak v semifinále prohrál na ipon s Nizozemcem Henkem Grolem. O první evropskou medaili od roku 2018 se utká s Orem Sassonem z Izraele.

Úřadující mistr světa nejtěžší váhové kategorie Krpálek v semifinále nemohl najít zbraň na neoblíbeného soupeře Grola. Už po minutě a čtyřiceti sekundách měl na kontě dvě varování. Ve třetí minutě nedokázal zareagovat na Grolův útok, po kterém skončil na zemi a Nizozemec získal ipon.

Mistr Evropy z roku 2018 Krpálek ale má stále šanci vylepšit pátá místa, která obsadil na posledních dvou evropských šampionátech. Sassona porazil ve všech čtyřech předchozích duelech včetně toho, který se odehrál na listopadovém ME v Praze. Finálový blok s boji o medaile začne v 17:15 SELČ.

V prvním kole měl Krpálek jako světová jednička volný los. Ve druhém narazil na Vachovjaka, který ho před dvěma měsíci porazil na Grand Slamu v Tel Avivu. Tentokrát český reprezentant běloruského judistu udolal. V posledních sekundách čtyřminutového zápasu dostal soupeře na zem a tam ho udržel, takže zvítězil na ipon.

Podobný průběh mělo i čtvrtfinále proti obhájci bronzu z pražského ME Matiašvilimu. Také v tomto zápase měl český úřadující mistr světa v poslední minutě více sil. Dvakrát Gruzínce povalil a v posledních sekundách základní doby jeho odpor na tatami definitivně zlomil.

David Klammert, jenž podobně jako Krpálek získal nedávno bronz na Grand Slamu v Turecku, doplatil v kategorii do 90 kilogramů na těžký los. V prvním kole měl volno a ve druhém dostal světovou dvanáctku Marcuse Nymana ze Švédska, vítěze letošních Grand Slamů v Tbilisi a Antalyi. Klammert držel s favorizovaným Seveřanem krok, 16 sekund před koncem ale dostal třetí napomenutí a byl vyřazen. Ambiciózní cíle, se kterými na letošní ME přijel, tak nenaplnil. Na kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu to ale nemá prakticky žádný vliv. Tam budou klíčové jeho výsledky na Grand Slamu v Kazani a na mistrovství světa.